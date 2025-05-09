- Crescita
Trade:
494
Profit Trade:
352 (71.25%)
Loss Trade:
142 (28.74%)
Best Trade:
60.43 USD
Worst Trade:
-40.10 USD
Profitto lordo:
2 238.28 USD (69 550 pips)
Perdita lorda:
-1 335.83 USD (59 923 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (102.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
71.17%
Massimo carico di deposito:
58.36%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.71
Long Trade:
189 (38.26%)
Short Trade:
305 (61.74%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
6.36 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-62.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.61 USD (2)
Crescita mensile:
11.19%
Previsione annuale:
135.71%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
157.98 USD (8.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.98% (157.53 USD)
Per equità:
46.24% (1 698.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|222
|NZDCAD
|140
|AUDNZD
|116
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|AUDCHF
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|225
|NZDCAD
|391
|AUDNZD
|244
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|8
|USDCAD
|3
|EURCAD
|6
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-9K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|6.2K
|NZDUSD
|266
|USDCHF
|152
|USDCAD
|179
|EURCAD
|154
|USDJPY
|99
|GBPUSD
|98
|EURJPY
|83
|AUDCHF
|92
|CADJPY
|87
|CADCHF
|99
|EURUSD
|103
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.43 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +102.14 USD
Massima perdita consecutiva: -62.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 7
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 10
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
HQinvestment
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
24
81%
494
71%
71%
1.67
1.83
USD
USD
46%
1:200