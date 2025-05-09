SegnaliSezioni
Hong Quan Ngo

HQinvestment

Hong Quan Ngo
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
494
Profit Trade:
352 (71.25%)
Loss Trade:
142 (28.74%)
Best Trade:
60.43 USD
Worst Trade:
-40.10 USD
Profitto lordo:
2 238.28 USD (69 550 pips)
Perdita lorda:
-1 335.83 USD (59 923 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (102.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
71.17%
Massimo carico di deposito:
58.36%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
103
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.71
Long Trade:
189 (38.26%)
Short Trade:
305 (61.74%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
1.83 USD
Profitto medio:
6.36 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-62.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.61 USD (2)
Crescita mensile:
11.19%
Previsione annuale:
135.71%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
157.98 USD (8.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.98% (157.53 USD)
Per equità:
46.24% (1 698.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 222
NZDCAD 140
AUDNZD 116
NZDUSD 3
USDCHF 2
USDCAD 2
EURCAD 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
AUDCHF 1
CADJPY 1
CADCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 225
NZDCAD 391
AUDNZD 244
NZDUSD 5
USDCHF 8
USDCAD 3
EURCAD 6
USDJPY 1
GBPUSD 3
EURJPY 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
CADCHF 1
EURUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -9K
NZDCAD 11K
AUDNZD 6.2K
NZDUSD 266
USDCHF 152
USDCAD 179
EURCAD 154
USDJPY 99
GBPUSD 98
EURJPY 83
AUDCHF 92
CADJPY 87
CADCHF 99
EURUSD 103
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.43 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +102.14 USD
Massima perdita consecutiva: -62.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live16
0.00 × 7
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
FTMO-Server3
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
NgelPartners-Live
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
Panteon-Server
0.00 × 3
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 12
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 7
OANDA-v20 Live
0.00 × 10
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
538 più
HQinvestment 
Non ci sono recensioni
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HQinvestment
30USD al mese
35%
0
0
USD
3.9K
USD
24
81%
494
71%
71%
1.67
1.83
USD
46%
1:200
Copia

