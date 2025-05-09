SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HQinvestment
Hong Quan Ngo

HQinvestment

Hong Quan Ngo
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
489
Bénéfice trades:
349 (71.37%)
Perte trades:
140 (28.63%)
Meilleure transaction:
60.43 USD
Pire transaction:
-40.10 USD
Bénéfice brut:
2 228.73 USD (69 043 pips)
Perte brute:
-1 330.51 USD (59 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (102.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
106.01 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
71.17%
Charge de dépôt maximale:
58.36%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
117
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.69
Longs trades:
184 (37.63%)
Courts trades:
305 (62.37%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
1.84 USD
Bénéfice moyen:
6.39 USD
Perte moyenne:
-9.50 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-62.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-67.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
11.26%
Prévision annuelle:
136.60%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
157.98 USD (8.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.98% (157.53 USD)
Par fonds propres:
46.24% (1 698.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 217
NZDCAD 140
AUDNZD 116
NZDUSD 3
USDCHF 2
USDCAD 2
EURCAD 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
AUDCHF 1
CADJPY 1
CADCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 221
NZDCAD 391
AUDNZD 244
NZDUSD 5
USDCHF 8
USDCAD 3
EURCAD 6
USDJPY 1
GBPUSD 3
EURJPY 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
CADCHF 1
EURUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -9.1K
NZDCAD 11K
AUDNZD 6.2K
NZDUSD 266
USDCHF 152
USDCAD 179
EURCAD 154
USDJPY 99
GBPUSD 98
EURJPY 83
AUDCHF 92
CADJPY 87
CADCHF 99
EURUSD 103
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.43 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +102.14 USD
Perte consécutive maximale: -62.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live16
0.00 × 7
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
FTMO-Server3
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
NgelPartners-Live
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
Panteon-Server
0.00 × 3
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 12
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 7
OANDA-v20 Live
0.00 × 10
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
538 plus...
HQinvestment 
Aucun avis
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HQinvestment
30 USD par mois
35%
0
0
USD
3.9K
USD
24
81%
489
71%
71%
1.67
1.84
USD
46%
1:200
Copier

