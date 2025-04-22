- Büyüme
İşlemler:
1 680
Kârla kapanan işlemler:
1 337 (79.58%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (20.42%)
En iyi işlem:
624.34 EUR
En kötü işlem:
-639.30 EUR
Brüt kâr:
14 593.21 EUR (158 293 pips)
Brüt zarar:
-14 357.22 EUR (318 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (1 146.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 146.18 EUR (47)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
67.78%
Maks. mevduat yükü:
10.52%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
1 164 (69.29%)
Satış işlemleri:
516 (30.71%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.14 EUR
Ortalama kâr:
10.91 EUR
Ortalama zarar:
-41.86 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-195.20 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 074.50 EUR (4)
Aylık büyüme:
-8.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
444.88 EUR
Maksimum:
1 885.27 EUR (60.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.83% (506.93 EUR)
Varlığa göre:
51.77% (6 064.17 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|505
|GBPUSD
|397
|XAUUSD
|381
|US500
|193
|USDJPY
|182
|DE40
|12
|USDCHF
|3
|US30
|3
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|892
|GBPUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|1.1K
|US500
|38
|USDJPY
|310
|DE40
|-433
|USDCHF
|-119
|US30
|-7
|EURAUD
|-14
|AUDCHF
|-61
|AUDNZD
|-2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|-147K
|XAUUSD
|19K
|US500
|5K
|USDJPY
|2.4K
|DE40
|-38K
|USDCHF
|-490
|US30
|-762
|EURAUD
|-104
|AUDCHF
|-251
|AUDNZD
|-2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +624.34 EUR
En kötü işlem: -639 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 146.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -195.20 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
LQD1-Live01
|0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 2
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
|0.22 × 9
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
ICMarkets-Live18
|0.38 × 26
ICMarkets-Live22
|0.40 × 91
ICMarketsSC-Live26
|0.40 × 199
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 156
ICMarketsSC-Live32
|0.79 × 699
BoldPrime-Live
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
|1.08 × 40
Pepperstone-Edge09
|1.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
|1.20 × 1782
ICMarketsSC-Live27
|1.23 × 778
ICMarketsSC-Live07
|1.24 × 104
EightcapLtd-Real-4
|1.29 × 49
ICMarkets-Live24
|1.29 × 73
Tickmill-Live
|1.30 × 962
|
FPMarkets-Live2
|1.50 × 4
