Luis Mariano Herranz Lopez

SPA PRO

Luis Mariano Herranz Lopez
0 inceleme
43 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -20%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 680
Kârla kapanan işlemler:
1 337 (79.58%)
Zararla kapanan işlemler:
343 (20.42%)
En iyi işlem:
624.34 EUR
En kötü işlem:
-639.30 EUR
Brüt kâr:
14 593.21 EUR (158 293 pips)
Brüt zarar:
-14 357.22 EUR (318 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (1 146.18 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 146.18 EUR (47)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
67.78%
Maks. mevduat yükü:
10.52%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
1 164 (69.29%)
Satış işlemleri:
516 (30.71%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.14 EUR
Ortalama kâr:
10.91 EUR
Ortalama zarar:
-41.86 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-195.20 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 074.50 EUR (4)
Aylık büyüme:
-8.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
444.88 EUR
Maksimum:
1 885.27 EUR (60.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.83% (506.93 EUR)
Varlığa göre:
51.77% (6 064.17 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 505
GBPUSD 397
XAUUSD 381
US500 193
USDJPY 182
DE40 12
USDCHF 3
US30 3
EURAUD 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 892
GBPUSD -1.4K
XAUUSD 1.1K
US500 38
USDJPY 310
DE40 -433
USDCHF -119
US30 -7
EURAUD -14
AUDCHF -61
AUDNZD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4K
GBPUSD -147K
XAUUSD 19K
US500 5K
USDJPY 2.4K
DE40 -38K
USDCHF -490
US30 -762
EURAUD -104
AUDCHF -251
AUDNZD -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +624.34 EUR
En kötü işlem: -639 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 146.18 EUR
Maksimum ardışık zarar: -195.20 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.22 × 9
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live18
0.38 × 26
ICMarkets-Live22
0.40 × 91
ICMarketsSC-Live26
0.40 × 199
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 156
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 699
BoldPrime-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.08 × 40
Pepperstone-Edge09
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
1.20 × 1782
ICMarketsSC-Live27
1.23 × 778
ICMarketsSC-Live07
1.24 × 104
EightcapLtd-Real-4
1.29 × 49
ICMarkets-Live24
1.29 × 73
Tickmill-Live
1.30 × 962
FPMarkets-Live2
1.50 × 4
İnceleme yok
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
