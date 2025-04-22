SignauxSections
Luis Mariano Herranz Lopez

SPA PRO

Luis Mariano Herranz Lopez
0 avis
43 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -20%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 664
Bénéfice trades:
1 321 (79.38%)
Perte trades:
343 (20.61%)
Meilleure transaction:
624.34 EUR
Pire transaction:
-639.30 EUR
Bénéfice brut:
14 553.48 EUR (154 425 pips)
Perte brute:
-14 357.22 EUR (318 475 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (1 146.18 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 146.18 EUR (47)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
67.78%
Charge de dépôt maximale:
10.52%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
1 148 (68.99%)
Courts trades:
516 (31.01%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.12 EUR
Bénéfice moyen:
11.02 EUR
Perte moyenne:
-41.86 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-195.20 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 074.50 EUR (4)
Croissance mensuelle:
-5.39%
Prévision annuelle:
-65.48%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
444.88 EUR
Maximal:
1 885.27 EUR (60.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.83% (506.93 EUR)
Par fonds propres:
51.77% (6 064.17 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 505
GBPUSD 397
XAUUSD 379
USDJPY 182
US500 179
DE40 12
USDCHF 3
US30 3
EURAUD 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 892
GBPUSD -1.4K
XAUUSD 1.1K
USDJPY 310
US500 -5
DE40 -433
USDCHF -119
US30 -7
EURAUD -14
AUDCHF -61
AUDNZD -2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4K
GBPUSD -147K
XAUUSD 19K
USDJPY 2.4K
US500 1.2K
DE40 -38K
USDCHF -490
US30 -762
EURAUD -104
AUDCHF -251
AUDNZD -2
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +624.34 EUR
Pire transaction: -639 EUR
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 146.18 EUR
Perte consécutive maximale: -195.20 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
SigmaPrimary-Real
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.22 × 9
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live18
0.38 × 26
ICMarkets-Live22
0.40 × 91
ICMarketsSC-Live26
0.40 × 199
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 156
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 699
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4
BoldPrime-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.08 × 40
Pepperstone-Edge09
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
1.20 × 1782
ICMarketsSC-Live27
1.23 × 778
ICMarketsSC-Live07
1.24 × 104
EightcapLtd-Real-4
1.29 × 49
ICMarkets-Live24
1.29 × 73
79 plus...
Aucun avis
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
