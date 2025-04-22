- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 680
Profit Trade:
1 337 (79.58%)
Loss Trade:
343 (20.42%)
Best Trade:
624.34 EUR
Worst Trade:
-639.30 EUR
Profitto lordo:
14 593.21 EUR (158 293 pips)
Perdita lorda:
-14 357.22 EUR (318 475 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (1 146.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 146.18 EUR (47)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
67.78%
Massimo carico di deposito:
10.52%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
1 164 (69.29%)
Short Trade:
516 (30.71%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.14 EUR
Profitto medio:
10.91 EUR
Perdita media:
-41.86 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-195.20 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 074.50 EUR (4)
Crescita mensile:
-5.15%
Previsione annuale:
-59.49%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
444.88 EUR
Massimale:
1 885.27 EUR (60.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.83% (506.93 EUR)
Per equità:
51.77% (6 064.17 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|505
|GBPUSD
|397
|XAUUSD
|381
|US500
|193
|USDJPY
|182
|DE40
|12
|USDCHF
|3
|US30
|3
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|892
|GBPUSD
|-1.4K
|XAUUSD
|1.1K
|US500
|38
|USDJPY
|310
|DE40
|-433
|USDCHF
|-119
|US30
|-7
|EURAUD
|-14
|AUDCHF
|-61
|AUDNZD
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|-147K
|XAUUSD
|19K
|US500
|5K
|USDJPY
|2.4K
|DE40
|-38K
|USDCHF
|-490
|US30
|-762
|EURAUD
|-104
|AUDCHF
|-251
|AUDNZD
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +624.34 EUR
Worst Trade: -639 EUR
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 146.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -195.20 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.40 × 91
|
ICMarketsSC-Live26
|0.40 × 199
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 156
|
ICMarketsSC-Live32
|0.79 × 699
|
BoldPrime-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|1.08 × 40
|
Pepperstone-Edge09
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|1.20 × 1782
|
ICMarketsSC-Live27
|1.23 × 778
|
ICMarketsSC-Live07
|1.24 × 104
|
EightcapLtd-Real-4
|1.29 × 49
|
ICMarkets-Live24
|1.29 × 73
|
Tickmill-Live
|1.30 × 962
|
FPMarkets-Live2
|1.50 × 4
