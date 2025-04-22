SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SPA PRO
Luis Mariano Herranz Lopez

SPA PRO

Luis Mariano Herranz Lopez
0 recensioni
43 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -20%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 680
Profit Trade:
1 337 (79.58%)
Loss Trade:
343 (20.42%)
Best Trade:
624.34 EUR
Worst Trade:
-639.30 EUR
Profitto lordo:
14 593.21 EUR (158 293 pips)
Perdita lorda:
-14 357.22 EUR (318 475 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (1 146.18 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 146.18 EUR (47)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
67.78%
Massimo carico di deposito:
10.52%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
1 164 (69.29%)
Short Trade:
516 (30.71%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.14 EUR
Profitto medio:
10.91 EUR
Perdita media:
-41.86 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-195.20 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 074.50 EUR (4)
Crescita mensile:
-5.15%
Previsione annuale:
-59.49%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
444.88 EUR
Massimale:
1 885.27 EUR (60.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.83% (506.93 EUR)
Per equità:
51.77% (6 064.17 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 505
GBPUSD 397
XAUUSD 381
US500 193
USDJPY 182
DE40 12
USDCHF 3
US30 3
EURAUD 2
AUDCHF 1
AUDNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 892
GBPUSD -1.4K
XAUUSD 1.1K
US500 38
USDJPY 310
DE40 -433
USDCHF -119
US30 -7
EURAUD -14
AUDCHF -61
AUDNZD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4K
GBPUSD -147K
XAUUSD 19K
US500 5K
USDJPY 2.4K
DE40 -38K
USDCHF -490
US30 -762
EURAUD -104
AUDCHF -251
AUDNZD -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +624.34 EUR
Worst Trade: -639 EUR
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 146.18 EUR
Massima perdita consecutiva: -195.20 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.22 × 9
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live18
0.38 × 26
ICMarkets-Live22
0.40 × 91
ICMarketsSC-Live26
0.40 × 199
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 156
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 699
BoldPrime-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live08
1.08 × 40
Pepperstone-Edge09
1.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
1.20 × 1782
ICMarketsSC-Live27
1.23 × 778
ICMarketsSC-Live07
1.24 × 104
EightcapLtd-Real-4
1.29 × 49
ICMarkets-Live24
1.29 × 73
Tickmill-Live
1.30 × 962
FPMarkets-Live2
1.50 × 4
79 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 19:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 14:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati