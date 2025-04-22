SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rise Of Gold
Joseph Tan Koon Yee

Rise Of Gold

Joseph Tan Koon Yee
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
Afterprime-Live AP
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 761
Kârla kapanan işlemler:
1 295 (73.53%)
Zararla kapanan işlemler:
466 (26.46%)
En iyi işlem:
134.25 USD
En kötü işlem:
-143.08 USD
Brüt kâr:
3 982.45 USD (414 942 pips)
Brüt zarar:
-2 185.54 USD (187 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (87.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
212.92 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
77.81%
Maks. mevduat yükü:
20.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
8.36
Alış işlemleri:
896 (50.88%)
Satış işlemleri:
865 (49.12%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-4.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-152.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.01 USD (2)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
17.12%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.61 USD
Maksimum:
214.93 USD (3.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.94% (214.93 USD)
Varlığa göre:
18.62% (561.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 798
EURNZD 133
EURJPY 116
EURAUD 100
GBPAUD 91
GBPUSD 78
USDJPY 76
EURUSD 75
CADJPY 55
AUDJPY 51
USDCAD 45
AUDUSD 40
GBPJPY 20
NZDCAD 20
NZDUSD 20
EURGBP 13
AUDNZD 13
USDCHF 10
EURMXN 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.3K
EURNZD 57
EURJPY 56
EURAUD 42
GBPAUD 58
GBPUSD -31
USDJPY 52
EURUSD 60
CADJPY 21
AUDJPY -3
USDCAD 25
AUDUSD 35
GBPJPY -4
NZDCAD 9
NZDUSD 14
EURGBP 7
AUDNZD 9
USDCHF 18
EURMXN 24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 127K
EURNZD 11K
EURJPY 9.8K
EURAUD 7.8K
GBPAUD 2.5K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 6.1K
EURUSD 5.9K
CADJPY 4.4K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 3.5K
AUDUSD 3.1K
GBPJPY 1.3K
NZDCAD 1.5K
NZDUSD 1.6K
EURGBP 1K
AUDNZD 1.2K
USDCHF 693
EURMXN 37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +134.25 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +87.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Afterprime-Live AP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live05
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Afterprime-Live AP
2.47 × 489
Pepperstone-Edge11
4.82 × 11
ICMarketsSC-Live24
9.50 × 10
FXChoice-Pro Live
10.21 × 561
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

XAUUSD - 0.01 - Scalper

Don't Fret Just Subscribe

İnceleme yok
2025.07.01 09:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 20:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 05:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 11:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 10:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 00:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.01 23:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 04:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rise Of Gold
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
5.4K
USD
23
94%
1 761
73%
78%
1.82
1.02
USD
19%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.