İşlemler:
1 761
Kârla kapanan işlemler:
1 295 (73.53%)
Zararla kapanan işlemler:
466 (26.46%)
En iyi işlem:
134.25 USD
En kötü işlem:
-143.08 USD
Brüt kâr:
3 982.45 USD (414 942 pips)
Brüt zarar:
-2 185.54 USD (187 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (87.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
212.92 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
77.81%
Maks. mevduat yükü:
20.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
8.36
Alış işlemleri:
896 (50.88%)
Satış işlemleri:
865 (49.12%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-4.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-152.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.01 USD (2)
Aylık büyüme:
1.14%
Yıllık tahmin:
17.12%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.61 USD
Maksimum:
214.93 USD (3.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.94% (214.93 USD)
Varlığa göre:
18.62% (561.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|798
|EURNZD
|133
|EURJPY
|116
|EURAUD
|100
|GBPAUD
|91
|GBPUSD
|78
|USDJPY
|76
|EURUSD
|75
|CADJPY
|55
|AUDJPY
|51
|USDCAD
|45
|AUDUSD
|40
|GBPJPY
|20
|NZDCAD
|20
|NZDUSD
|20
|EURGBP
|13
|AUDNZD
|13
|USDCHF
|10
|EURMXN
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURNZD
|57
|EURJPY
|56
|EURAUD
|42
|GBPAUD
|58
|GBPUSD
|-31
|USDJPY
|52
|EURUSD
|60
|CADJPY
|21
|AUDJPY
|-3
|USDCAD
|25
|AUDUSD
|35
|GBPJPY
|-4
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|7
|AUDNZD
|9
|USDCHF
|18
|EURMXN
|24
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|127K
|EURNZD
|11K
|EURJPY
|9.8K
|EURAUD
|7.8K
|GBPAUD
|2.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|6.1K
|EURUSD
|5.9K
|CADJPY
|4.4K
|AUDJPY
|1.7K
|USDCAD
|3.5K
|AUDUSD
|3.1K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDCAD
|1.5K
|NZDUSD
|1.6K
|EURGBP
|1K
|AUDNZD
|1.2K
|USDCHF
|693
|EURMXN
|37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +134.25 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +87.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Afterprime-Live AP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
