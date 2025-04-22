SignauxSections
Joseph Tan Koon Yee

Rise Of Gold

0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
Afterprime-Live AP
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 755
Bénéfice trades:
1 293 (73.67%)
Perte trades:
462 (26.32%)
Meilleure transaction:
134.25 USD
Pire transaction:
-143.08 USD
Bénéfice brut:
3 946.82 USD (413 445 pips)
Perte brute:
-2 151.01 USD (182 258 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (87.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
212.92 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
77.81%
Charge de dépôt maximale:
20.29%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
8.36
Longs trades:
890 (50.71%)
Courts trades:
865 (49.29%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
1.02 USD
Bénéfice moyen:
3.05 USD
Perte moyenne:
-4.66 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-152.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-205.01 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.82%
Prévision annuelle:
24.59%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.61 USD
Maximal:
214.93 USD (3.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.94% (214.93 USD)
Par fonds propres:
18.62% (561.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 798
EURNZD 133
EURJPY 116
EURAUD 100
GBPAUD 85
GBPUSD 78
USDJPY 76
EURUSD 75
CADJPY 55
AUDJPY 51
USDCAD 45
AUDUSD 40
GBPJPY 20
NZDCAD 20
NZDUSD 20
EURGBP 13
AUDNZD 13
USDCHF 10
EURMXN 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
EURNZD 57
EURJPY 56
EURAUD 42
GBPAUD 57
GBPUSD -31
USDJPY 52
EURUSD 60
CADJPY 21
AUDJPY -3
USDCAD 25
AUDUSD 35
GBPJPY -4
NZDCAD 9
NZDUSD 14
EURGBP 7
AUDNZD 9
USDCHF 18
EURMXN 24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 127K
EURNZD 11K
EURJPY 9.8K
EURAUD 7.8K
GBPAUD 6.3K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 6.1K
EURUSD 5.9K
CADJPY 4.4K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 3.5K
AUDUSD 3.1K
GBPJPY 1.3K
NZDCAD 1.5K
NZDUSD 1.6K
EURGBP 1K
AUDNZD 1.2K
USDCHF 693
EURMXN 37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +134.25 USD
Pire transaction: -143 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +87.10 USD
Perte consécutive maximale: -152.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Afterprime-Live AP" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live05
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Afterprime-Live AP
2.47 × 489
Pepperstone-Edge11
4.82 × 11
ICMarketsSC-Live24
9.50 × 10
FXChoice-Pro Live
10.21 × 561
XAUUSD - 0.01 - Scalper

Don't Fret Just Subscribe

Aucun avis
2025.07.01 09:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 20:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 05:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 11:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 10:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 00:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.01 23:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 04:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rise Of Gold
30 USD par mois
38%
0
0
USD
5.4K
USD
23
94%
1 755
73%
78%
1.83
1.02
USD
19%
1:100
Copier

