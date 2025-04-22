- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 761
Profit Trade:
1 295 (73.53%)
Loss Trade:
466 (26.46%)
Best Trade:
134.25 USD
Worst Trade:
-143.08 USD
Profitto lordo:
3 982.45 USD (414 942 pips)
Perdita lorda:
-2 185.54 USD (187 487 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (87.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
212.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
77.81%
Massimo carico di deposito:
20.29%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
8.36
Long Trade:
896 (50.88%)
Short Trade:
865 (49.12%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-4.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-152.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.01 USD (2)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
20.86%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.61 USD
Massimale:
214.93 USD (3.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.94% (214.93 USD)
Per equità:
18.62% (561.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|798
|EURNZD
|133
|EURJPY
|116
|EURAUD
|100
|GBPAUD
|91
|GBPUSD
|78
|USDJPY
|76
|EURUSD
|75
|CADJPY
|55
|AUDJPY
|51
|USDCAD
|45
|AUDUSD
|40
|GBPJPY
|20
|NZDCAD
|20
|NZDUSD
|20
|EURGBP
|13
|AUDNZD
|13
|USDCHF
|10
|EURMXN
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURNZD
|57
|EURJPY
|56
|EURAUD
|42
|GBPAUD
|58
|GBPUSD
|-31
|USDJPY
|52
|EURUSD
|60
|CADJPY
|21
|AUDJPY
|-3
|USDCAD
|25
|AUDUSD
|35
|GBPJPY
|-4
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|7
|AUDNZD
|9
|USDCHF
|18
|EURMXN
|24
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|127K
|EURNZD
|11K
|EURJPY
|9.8K
|EURAUD
|7.8K
|GBPAUD
|2.5K
|GBPUSD
|1.9K
|USDJPY
|6.1K
|EURUSD
|5.9K
|CADJPY
|4.4K
|AUDJPY
|1.7K
|USDCAD
|3.5K
|AUDUSD
|3.1K
|GBPJPY
|1.3K
|NZDCAD
|1.5K
|NZDUSD
|1.6K
|EURGBP
|1K
|AUDNZD
|1.2K
|USDCHF
|693
|EURMXN
|37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +134.25 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.10 USD
Massima perdita consecutiva: -152.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Live AP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dukascopy-live-1
|1.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live05
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 8
|
Afterprime-Live AP
|2.47 × 489
|
Pepperstone-Edge11
|4.82 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|9.50 × 10
|
FXChoice-Pro Live
|10.21 × 561
XAUUSD - 0.01 - Scalper
Don't Fret Just Subscribe
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
23
94%
1 761
73%
78%
1.82
1.02
USD
USD
19%
1:100