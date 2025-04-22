SegnaliSezioni
Joseph Tan Koon Yee

Rise Of Gold

Joseph Tan Koon Yee
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
Afterprime-Live AP
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 761
Profit Trade:
1 295 (73.53%)
Loss Trade:
466 (26.46%)
Best Trade:
134.25 USD
Worst Trade:
-143.08 USD
Profitto lordo:
3 982.45 USD (414 942 pips)
Perdita lorda:
-2 185.54 USD (187 487 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (87.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
212.92 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
77.81%
Massimo carico di deposito:
20.29%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
8.36
Long Trade:
896 (50.88%)
Short Trade:
865 (49.12%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-4.69 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-152.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.01 USD (2)
Crescita mensile:
1.60%
Previsione annuale:
20.86%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.61 USD
Massimale:
214.93 USD (3.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.94% (214.93 USD)
Per equità:
18.62% (561.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 798
EURNZD 133
EURJPY 116
EURAUD 100
GBPAUD 91
GBPUSD 78
USDJPY 76
EURUSD 75
CADJPY 55
AUDJPY 51
USDCAD 45
AUDUSD 40
GBPJPY 20
NZDCAD 20
NZDUSD 20
EURGBP 13
AUDNZD 13
USDCHF 10
EURMXN 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
EURNZD 57
EURJPY 56
EURAUD 42
GBPAUD 58
GBPUSD -31
USDJPY 52
EURUSD 60
CADJPY 21
AUDJPY -3
USDCAD 25
AUDUSD 35
GBPJPY -4
NZDCAD 9
NZDUSD 14
EURGBP 7
AUDNZD 9
USDCHF 18
EURMXN 24
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 127K
EURNZD 11K
EURJPY 9.8K
EURAUD 7.8K
GBPAUD 2.5K
GBPUSD 1.9K
USDJPY 6.1K
EURUSD 5.9K
CADJPY 4.4K
AUDJPY 1.7K
USDCAD 3.5K
AUDUSD 3.1K
GBPJPY 1.3K
NZDCAD 1.5K
NZDUSD 1.6K
EURGBP 1K
AUDNZD 1.2K
USDCHF 693
EURMXN 37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +134.25 USD
Worst Trade: -143 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +87.10 USD
Massima perdita consecutiva: -152.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Afterprime-Live AP" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dukascopy-live-1
1.60 × 42
ICMarketsSC-Live05
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
2.00 × 8
Afterprime-Live AP
2.47 × 489
Pepperstone-Edge11
4.82 × 11
ICMarketsSC-Live24
9.50 × 10
FXChoice-Pro Live
10.21 × 561
XAUUSD - 0.01 - Scalper

Don't Fret Just Subscribe

Non ci sono recensioni
2025.07.01 09:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 05:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 20:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 05:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 11:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 10:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 01:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 00:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 21:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 15:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.01 23:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 04:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 02:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
