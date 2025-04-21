SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MJPA Project
Ali Hasanuddin

MJPA Project

Ali Hasanuddin
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 106%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
593
Kârla kapanan işlemler:
293 (49.40%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (50.59%)
En iyi işlem:
2 868.75 USD
En kötü işlem:
-2 388.00 USD
Brüt kâr:
61 055.65 USD (434 302 pips)
Brüt zarar:
-39 765.94 USD (433 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 302.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 201.26 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
93.02%
Maks. mevduat yükü:
30.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
298 (50.25%)
Satış işlemleri:
295 (49.75%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
35.90 USD
Ortalama kâr:
208.38 USD
Ortalama zarar:
-132.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6 234.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 234.00 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.71%
Yıllık tahmin:
-69.31%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 936.03 USD (13.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.23% (6 936.03 USD)
Varlığa göre:
33.47% (6 665.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 565
XAUUSD 23
BTCUSD 4
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 27K
XAUUSD -6.1K
BTCUSD 12
EURUSD 9
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1.1K
XAUUSD -11K
BTCUSD 12K
EURUSD 916
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 868.75 USD
En kötü işlem: -2 388 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 302.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 234.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
2025.06.24 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MJPA Project
Ayda 30 USD
106%
0
0
USD
20K
USD
24
95%
593
49%
93%
1.53
35.90
USD
33%
1:500
Kopyala

