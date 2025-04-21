- Büyüme
İşlemler:
593
Kârla kapanan işlemler:
293 (49.40%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (50.59%)
En iyi işlem:
2 868.75 USD
En kötü işlem:
-2 388.00 USD
Brüt kâr:
61 055.65 USD (434 302 pips)
Brüt zarar:
-39 765.94 USD (433 380 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 302.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 201.26 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
93.02%
Maks. mevduat yükü:
30.90%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
298 (50.25%)
Satış işlemleri:
295 (49.75%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
35.90 USD
Ortalama kâr:
208.38 USD
Ortalama zarar:
-132.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-6 234.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 234.00 USD (9)
Aylık büyüme:
-5.71%
Yıllık tahmin:
-69.31%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 936.03 USD (13.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.23% (6 936.03 USD)
Varlığa göre:
33.47% (6 665.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|565
|XAUUSD
|23
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|27K
|XAUUSD
|-6.1K
|BTCUSD
|12
|EURUSD
|9
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|12K
|EURUSD
|916
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 868.75 USD
En kötü işlem: -2 388 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +1 302.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 234.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
