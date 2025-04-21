SignauxSections
Ali Hasanuddin

MJPA Project

Ali Hasanuddin
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 106%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
593
Bénéfice trades:
293 (49.40%)
Perte trades:
300 (50.59%)
Meilleure transaction:
2 868.75 USD
Pire transaction:
-2 388.00 USD
Bénéfice brut:
61 055.65 USD (434 302 pips)
Perte brute:
-39 765.94 USD (433 380 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (1 302.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 201.26 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
93.02%
Charge de dépôt maximale:
30.90%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.07
Longs trades:
298 (50.25%)
Courts trades:
295 (49.75%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
35.90 USD
Bénéfice moyen:
208.38 USD
Perte moyenne:
-132.55 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-6 234.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 234.00 USD (9)
Croissance mensuelle:
-15.01%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 936.03 USD (13.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.23% (6 936.03 USD)
Par fonds propres:
33.47% (6 665.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 565
XAUUSD 23
BTCUSD 4
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 27K
XAUUSD -6.1K
BTCUSD 12
EURUSD 9
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1.1K
XAUUSD -11K
BTCUSD 12K
EURUSD 916
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 868.75 USD
Pire transaction: -2 388 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 302.99 USD
Perte consécutive maximale: -6 234.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MJPA Project
30 USD par mois
106%
0
0
USD
20K
USD
24
95%
593
49%
93%
1.53
35.90
USD
33%
1:500
Copier

