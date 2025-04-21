- Crescita
Trade:
593
Profit Trade:
293 (49.40%)
Loss Trade:
300 (50.59%)
Best Trade:
2 868.75 USD
Worst Trade:
-2 388.00 USD
Profitto lordo:
61 055.65 USD (434 302 pips)
Perdita lorda:
-39 765.94 USD (433 380 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 302.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 201.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
93.02%
Massimo carico di deposito:
30.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
298 (50.25%)
Short Trade:
295 (49.75%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
35.90 USD
Profitto medio:
208.38 USD
Perdita media:
-132.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-6 234.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 234.00 USD (9)
Crescita mensile:
-15.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 936.03 USD (13.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.23% (6 936.03 USD)
Per equità:
33.47% (6 665.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|565
|XAUUSD
|23
|BTCUSD
|4
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|27K
|XAUUSD
|-6.1K
|BTCUSD
|12
|EURUSD
|9
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|12K
|EURUSD
|916
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 868.75 USD
Worst Trade: -2 388 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 302.99 USD
Massima perdita consecutiva: -6 234.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
