Ali Hasanuddin

MJPA Project

Ali Hasanuddin
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2025 106%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
593
Profit Trade:
293 (49.40%)
Loss Trade:
300 (50.59%)
Best Trade:
2 868.75 USD
Worst Trade:
-2 388.00 USD
Profitto lordo:
61 055.65 USD (434 302 pips)
Perdita lorda:
-39 765.94 USD (433 380 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 302.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 201.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
93.02%
Massimo carico di deposito:
30.90%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
298 (50.25%)
Short Trade:
295 (49.75%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
35.90 USD
Profitto medio:
208.38 USD
Perdita media:
-132.55 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-6 234.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 234.00 USD (9)
Crescita mensile:
-15.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 936.03 USD (13.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.23% (6 936.03 USD)
Per equità:
33.47% (6 665.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 565
XAUUSD 23
BTCUSD 4
EURUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 27K
XAUUSD -6.1K
BTCUSD 12
EURUSD 9
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.1K
XAUUSD -11K
BTCUSD 12K
EURUSD 916
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 868.75 USD
Worst Trade: -2 388 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 302.99 USD
Massima perdita consecutiva: -6 234.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
RoboForex-ProCent-4
4.60 × 147
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Exness-Real16
10.20 × 5
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
Axi-US02-Live
13.00 × 2
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 15:48
No swaps are charged
2025.09.25 15:48
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.16 16:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 08:01
No swaps are charged
2025.08.20 08:01
No swaps are charged
2025.08.20 04:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 14:16
No swaps are charged
2025.08.11 14:16
No swaps are charged
2025.08.11 03:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.14 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 03:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.21 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
