SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Shing888
Shing Chi Sin

Shing888

Shing Chi Sin
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 88 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
VantageInternational-Live 11
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
618
Kârla kapanan işlemler:
380 (61.48%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (38.51%)
En iyi işlem:
5 287.10 USD
En kötü işlem:
-3 965.83 USD
Brüt kâr:
79 594.96 USD (353 522 pips)
Brüt zarar:
-52 822.06 USD (266 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (739.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19 870.78 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
62.50%
Maks. mevduat yükü:
25.27%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
346 (55.99%)
Satış işlemleri:
272 (44.01%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
43.32 USD
Ortalama kâr:
209.46 USD
Ortalama zarar:
-221.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-1 723.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 907.75 USD (3)
Aylık büyüme:
378.39%
Yıllık tahmin:
4 591.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 496.24 USD
Maksimum:
6 472.21 USD (30.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.79% (4 524.35 USD)
Varlığa göre:
37.52% (882.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 603
USDJPY+ 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 20K
USDJPY+ 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 75K
USDJPY+ 12K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 287.10 USD
En kötü işlem: -3 966 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +739.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 723.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

XauUsd trade frequently


İnceleme yok
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.44% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 12:59
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 03:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Shing888
Ayda 88 USD
9%
0
0
USD
20K
USD
26
100%
618
61%
62%
1.50
43.32
USD
86%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.