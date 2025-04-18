SegnaliSezioni
Shing Chi Sin

Shing888

Shing Chi Sin
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
618
Profit Trade:
380 (61.48%)
Loss Trade:
238 (38.51%)
Best Trade:
5 287.10 USD
Worst Trade:
-3 965.83 USD
Profitto lordo:
79 594.96 USD (353 522 pips)
Perdita lorda:
-52 822.06 USD (266 068 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (739.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 870.78 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
62.50%
Massimo carico di deposito:
25.27%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
4.14
Long Trade:
346 (55.99%)
Short Trade:
272 (44.01%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
43.32 USD
Profitto medio:
209.46 USD
Perdita media:
-221.94 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 723.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 907.75 USD (3)
Crescita mensile:
378.39%
Previsione annuale:
4 591.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 496.24 USD
Massimale:
6 472.21 USD (30.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.79% (4 524.35 USD)
Per equità:
37.52% (882.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 603
USDJPY+ 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 20K
USDJPY+ 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 75K
USDJPY+ 12K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 287.10 USD
Worst Trade: -3 966 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +739.96 USD
Massima perdita consecutiva: -1 723.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XauUsd trade frequently


Non ci sono recensioni
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.44% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 12:59
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 03:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
