Shing Chi Sin

Shing888

Shing Chi Sin
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
618
Bénéfice trades:
380 (61.48%)
Perte trades:
238 (38.51%)
Meilleure transaction:
5 287.10 USD
Pire transaction:
-3 965.83 USD
Bénéfice brut:
79 594.96 USD (353 522 pips)
Perte brute:
-52 822.06 USD (266 068 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (739.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 870.78 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
62.50%
Charge de dépôt maximale:
25.27%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
4.14
Longs trades:
346 (55.99%)
Courts trades:
272 (44.01%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
43.32 USD
Bénéfice moyen:
209.46 USD
Perte moyenne:
-221.94 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 723.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 907.75 USD (3)
Croissance mensuelle:
378.39%
Prévision annuelle:
4 591.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 496.24 USD
Maximal:
6 472.21 USD (30.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.79% (4 524.35 USD)
Par fonds propres:
37.52% (882.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 603
USDJPY+ 15
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 20K
USDJPY+ 7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 75K
USDJPY+ 12K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 287.10 USD
Pire transaction: -3 966 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +739.96 USD
Perte consécutive maximale: -1 723.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

XauUsd trade frequently


Aucun avis
2025.10.03 14:18
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.44% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.03 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 12:59
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 03:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 03:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
