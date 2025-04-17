- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1498
|XAUUSD
|168
|EURCAD
|18
|CADJPY
|11
|EURAUD
|11
|AUDUSD
|10
|GBPJPY
|10
|AUDCAD
|8
|USDJPY
|6
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|4
|GBPCHF
|3
|EURCHF
|3
|USDCHF
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|2
|LNKUSD
|1
|EURGBP
|1
|Netflix+
|1
|US30
|1
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|765
|XAUUSD
|-1.6K
|EURCAD
|-265
|CADJPY
|-56
|EURAUD
|-8
|AUDUSD
|-21
|GBPJPY
|-27
|AUDCAD
|-86
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|-111
|NZDUSD
|-91
|GBPCHF
|-202
|EURCHF
|-78
|USDCHF
|-154
|CHFJPY
|-117
|GBPAUD
|-17
|LNKUSD
|2
|EURGBP
|-1
|Netflix+
|35
|US30
|-306
|CADCHF
|3
|EURJPY
|-39
|NZDCAD
|-35
|USDCAD
|-19
|AUDJPY
|-48
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|-3
|GBPCAD
|-58
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-24K
|XAUUSD
|-130K
|EURCAD
|-3.9K
|CADJPY
|-679
|EURAUD
|-385
|AUDUSD
|-331
|GBPJPY
|-143
|AUDCAD
|-1.5K
|USDJPY
|-528
|EURUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|-882
|GBPCHF
|-2.2K
|EURCHF
|-770
|USDCHF
|-1.7K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPAUD
|-444
|LNKUSD
|169
|EURGBP
|-73
|Netflix+
|3K
|US30
|-26K
|CADCHF
|29
|EURJPY
|-791
|NZDCAD
|-672
|USDCAD
|-350
|AUDJPY
|-804
|AUDCHF
|42
|AUDNZD
|-68
|GBPCAD
|-1.1K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US12-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Strategy Overview
This Expert Advisor is a mean-reversion trading system that:
-
Uses VWAP (Volume Weighted Average Price) as the fair value reference.
-
Waits for a reversal candlestick pattern.
-
Ensures a minimum 2:1 Reward-to-Risk (RR) before entering.
-
Targets take profit at the VWAP.
-
Trades only during London and New York sessions.
-
Applies break-even logic once the trade has moved 50% toward the TP.
-
Allows only one active trade at a time.
