Brian Portelli

VWAP Reversal EA

Brian Portelli
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
Axi-US12-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 773
Kârla kapanan işlemler:
713 (40.21%)
Zararla kapanan işlemler:
1 060 (59.79%)
En iyi işlem:
736.13 AUD
En kötü işlem:
-669.12 AUD
Brüt kâr:
19 133.95 AUD (927 916 pips)
Brüt zarar:
-22 528.17 AUD (1 125 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
125 (2 900.48 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
2 900.48 AUD (125)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
99.49%
Maks. mevduat yükü:
114.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
1 281 (72.25%)
Satış işlemleri:
492 (27.75%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-1.91 AUD
Ortalama kâr:
26.84 AUD
Ortalama zarar:
-21.25 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
169 (-4 268.16 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 268.16 AUD (169)
Aylık büyüme:
-23.01%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 348.13 AUD
Maksimum:
5 563.61 AUD (324.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.01% (5 563.61 AUD)
Varlığa göre:
15.61% (764.19 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1498
XAUUSD 168
EURCAD 18
CADJPY 11
EURAUD 11
AUDUSD 10
GBPJPY 10
AUDCAD 8
USDJPY 6
EURUSD 5
NZDUSD 4
GBPCHF 3
EURCHF 3
USDCHF 2
CHFJPY 2
GBPAUD 2
LNKUSD 1
EURGBP 1
Netflix+ 1
US30 1
CADCHF 1
EURJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 765
XAUUSD -1.6K
EURCAD -265
CADJPY -56
EURAUD -8
AUDUSD -21
GBPJPY -27
AUDCAD -86
USDJPY -26
EURUSD -111
NZDUSD -91
GBPCHF -202
EURCHF -78
USDCHF -154
CHFJPY -117
GBPAUD -17
LNKUSD 2
EURGBP -1
Netflix+ 35
US30 -306
CADCHF 3
EURJPY -39
NZDCAD -35
USDCAD -19
AUDJPY -48
AUDCHF 4
AUDNZD -3
GBPCAD -58
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -24K
XAUUSD -130K
EURCAD -3.9K
CADJPY -679
EURAUD -385
AUDUSD -331
GBPJPY -143
AUDCAD -1.5K
USDJPY -528
EURUSD -1.7K
NZDUSD -882
GBPCHF -2.2K
EURCHF -770
USDCHF -1.7K
CHFJPY -2.2K
GBPAUD -444
LNKUSD 169
EURGBP -73
Netflix+ 3K
US30 -26K
CADCHF 29
EURJPY -791
NZDCAD -672
USDCAD -350
AUDJPY -804
AUDCHF 42
AUDNZD -68
GBPCAD -1.1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +736.13 AUD
En kötü işlem: -669 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 125
Maksimum ardışık kayıp: 169
Maksimum ardışık kâr: +2 900.48 AUD
Maksimum ardışık zarar: -4 268.16 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US12-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-2
4.80 × 10
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
Strategy Overview

This Expert Advisor is a mean-reversion trading system that:

  • Uses VWAP (Volume Weighted Average Price) as the fair value reference.

  • Waits for a reversal candlestick pattern.

  • Ensures a minimum 2:1 Reward-to-Risk (RR) before entering.

  • Targets take profit at the VWAP.

  • Trades only during London and New York sessions.

  • Applies break-even logic once the trade has moved 50% toward the TP.

  • Allows only one active trade at a time.


İnceleme yok
2025.09.22 13:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 05:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 20:19
A large drawdown may occur on the account again
