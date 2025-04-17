- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 773
Profit Trade:
713 (40.21%)
Loss Trade:
1 060 (59.79%)
Best Trade:
736.13 AUD
Worst Trade:
-669.12 AUD
Profitto lordo:
19 133.95 AUD (927 916 pips)
Perdita lorda:
-22 528.17 AUD (1 125 371 pips)
Vincite massime consecutive:
125 (2 900.48 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
2 900.48 AUD (125)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
99.49%
Massimo carico di deposito:
114.10%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
107
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
1 281 (72.25%)
Short Trade:
492 (27.75%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.91 AUD
Profitto medio:
26.84 AUD
Perdita media:
-21.25 AUD
Massime perdite consecutive:
169 (-4 268.16 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-4 268.16 AUD (169)
Crescita mensile:
-23.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 348.13 AUD
Massimale:
5 563.61 AUD (324.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.01% (5 563.61 AUD)
Per equità:
15.61% (764.19 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1498
|XAUUSD
|168
|EURCAD
|18
|CADJPY
|11
|EURAUD
|11
|AUDUSD
|10
|GBPJPY
|10
|AUDCAD
|8
|USDJPY
|6
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|4
|GBPCHF
|3
|EURCHF
|3
|USDCHF
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|2
|LNKUSD
|1
|EURGBP
|1
|Netflix+
|1
|US30
|1
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|765
|XAUUSD
|-1.6K
|EURCAD
|-265
|CADJPY
|-56
|EURAUD
|-8
|AUDUSD
|-21
|GBPJPY
|-27
|AUDCAD
|-86
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|-111
|NZDUSD
|-91
|GBPCHF
|-202
|EURCHF
|-78
|USDCHF
|-154
|CHFJPY
|-117
|GBPAUD
|-17
|LNKUSD
|2
|EURGBP
|-1
|Netflix+
|35
|US30
|-306
|CADCHF
|3
|EURJPY
|-39
|NZDCAD
|-35
|USDCAD
|-19
|AUDJPY
|-48
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|-3
|GBPCAD
|-58
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-24K
|XAUUSD
|-130K
|EURCAD
|-3.9K
|CADJPY
|-679
|EURAUD
|-385
|AUDUSD
|-331
|GBPJPY
|-143
|AUDCAD
|-1.5K
|USDJPY
|-528
|EURUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|-882
|GBPCHF
|-2.2K
|EURCHF
|-770
|USDCHF
|-1.7K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPAUD
|-444
|LNKUSD
|169
|EURGBP
|-73
|Netflix+
|3K
|US30
|-26K
|CADCHF
|29
|EURJPY
|-791
|NZDCAD
|-672
|USDCAD
|-350
|AUDJPY
|-804
|AUDCHF
|42
|AUDNZD
|-68
|GBPCAD
|-1.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +736.13 AUD
Worst Trade: -669 AUD
Vincite massime consecutive: 125
Massime perdite consecutive: 169
Massimo profitto consecutivo: +2 900.48 AUD
Massima perdita consecutiva: -4 268.16 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US12-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-2
|4.80 × 10
|
OANDA-v20 Live-1
|6.25 × 4
Strategy Overview
This Expert Advisor is a mean-reversion trading system that:
-
Uses VWAP (Volume Weighted Average Price) as the fair value reference.
-
Waits for a reversal candlestick pattern.
-
Ensures a minimum 2:1 Reward-to-Risk (RR) before entering.
-
Targets take profit at the VWAP.
-
Trades only during London and New York sessions.
-
Applies break-even logic once the trade has moved 50% toward the TP.
-
Allows only one active trade at a time.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-50%
0
0
USD
USD
4.1K
AUD
AUD
28
97%
1 773
40%
99%
0.84
-1.91
AUD
AUD
71%
1:100