Brian Portelli

VWAP Reversal EA

Brian Portelli
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -50%
Axi-US12-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 773
Profit Trade:
713 (40.21%)
Loss Trade:
1 060 (59.79%)
Best Trade:
736.13 AUD
Worst Trade:
-669.12 AUD
Profitto lordo:
19 133.95 AUD (927 916 pips)
Perdita lorda:
-22 528.17 AUD (1 125 371 pips)
Vincite massime consecutive:
125 (2 900.48 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
2 900.48 AUD (125)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
99.49%
Massimo carico di deposito:
114.10%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
107
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
1 281 (72.25%)
Short Trade:
492 (27.75%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.91 AUD
Profitto medio:
26.84 AUD
Perdita media:
-21.25 AUD
Massime perdite consecutive:
169 (-4 268.16 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-4 268.16 AUD (169)
Crescita mensile:
-23.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 348.13 AUD
Massimale:
5 563.61 AUD (324.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.01% (5 563.61 AUD)
Per equità:
15.61% (764.19 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1498
XAUUSD 168
EURCAD 18
CADJPY 11
EURAUD 11
AUDUSD 10
GBPJPY 10
AUDCAD 8
USDJPY 6
EURUSD 5
NZDUSD 4
GBPCHF 3
EURCHF 3
USDCHF 2
CHFJPY 2
GBPAUD 2
LNKUSD 1
EURGBP 1
Netflix+ 1
US30 1
CADCHF 1
EURJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 765
XAUUSD -1.6K
EURCAD -265
CADJPY -56
EURAUD -8
AUDUSD -21
GBPJPY -27
AUDCAD -86
USDJPY -26
EURUSD -111
NZDUSD -91
GBPCHF -202
EURCHF -78
USDCHF -154
CHFJPY -117
GBPAUD -17
LNKUSD 2
EURGBP -1
Netflix+ 35
US30 -306
CADCHF 3
EURJPY -39
NZDCAD -35
USDCAD -19
AUDJPY -48
AUDCHF 4
AUDNZD -3
GBPCAD -58
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -24K
XAUUSD -130K
EURCAD -3.9K
CADJPY -679
EURAUD -385
AUDUSD -331
GBPJPY -143
AUDCAD -1.5K
USDJPY -528
EURUSD -1.7K
NZDUSD -882
GBPCHF -2.2K
EURCHF -770
USDCHF -1.7K
CHFJPY -2.2K
GBPAUD -444
LNKUSD 169
EURGBP -73
Netflix+ 3K
US30 -26K
CADCHF 29
EURJPY -791
NZDCAD -672
USDCAD -350
AUDJPY -804
AUDCHF 42
AUDNZD -68
GBPCAD -1.1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US12-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-2
4.80 × 10
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
Strategy Overview

This Expert Advisor is a mean-reversion trading system that:

  • Uses VWAP (Volume Weighted Average Price) as the fair value reference.

  • Waits for a reversal candlestick pattern.

  • Ensures a minimum 2:1 Reward-to-Risk (RR) before entering.

  • Targets take profit at the VWAP.

  • Trades only during London and New York sessions.

  • Applies break-even logic once the trade has moved 50% toward the TP.

  • Allows only one active trade at a time.


Non ci sono recensioni
