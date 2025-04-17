- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1486
|XAUUSD
|168
|EURCAD
|18
|CADJPY
|11
|EURAUD
|11
|AUDUSD
|10
|GBPJPY
|10
|AUDCAD
|8
|USDJPY
|6
|EURUSD
|5
|NZDUSD
|4
|GBPCHF
|3
|EURCHF
|3
|USDCHF
|2
|CHFJPY
|2
|GBPAUD
|2
|LNKUSD
|1
|EURGBP
|1
|Netflix+
|1
|US30
|1
|CADCHF
|1
|EURJPY
|1
|NZDCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|763
|XAUUSD
|-1.6K
|EURCAD
|-265
|CADJPY
|-56
|EURAUD
|-8
|AUDUSD
|-21
|GBPJPY
|-27
|AUDCAD
|-86
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|-111
|NZDUSD
|-91
|GBPCHF
|-202
|EURCHF
|-78
|USDCHF
|-154
|CHFJPY
|-117
|GBPAUD
|-17
|LNKUSD
|2
|EURGBP
|-1
|Netflix+
|35
|US30
|-306
|CADCHF
|3
|EURJPY
|-39
|NZDCAD
|-35
|USDCAD
|-19
|AUDJPY
|-48
|AUDCHF
|4
|AUDNZD
|-3
|GBPCAD
|-58
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-25K
|XAUUSD
|-130K
|EURCAD
|-3.9K
|CADJPY
|-679
|EURAUD
|-385
|AUDUSD
|-331
|GBPJPY
|-143
|AUDCAD
|-1.5K
|USDJPY
|-528
|EURUSD
|-1.7K
|NZDUSD
|-882
|GBPCHF
|-2.2K
|EURCHF
|-770
|USDCHF
|-1.7K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPAUD
|-444
|LNKUSD
|169
|EURGBP
|-73
|Netflix+
|3K
|US30
|-26K
|CADCHF
|29
|EURJPY
|-791
|NZDCAD
|-672
|USDCAD
|-350
|AUDJPY
|-804
|AUDCHF
|42
|AUDNZD
|-68
|GBPCAD
|-1.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US12-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ECN-2
|4.80 × 10
|
OANDA-v20 Live-1
|6.25 × 4
Strategy Overview
This Expert Advisor is a mean-reversion trading system that:
-
Uses VWAP (Volume Weighted Average Price) as the fair value reference.
-
Waits for a reversal candlestick pattern.
-
Ensures a minimum 2:1 Reward-to-Risk (RR) before entering.
-
Targets take profit at the VWAP.
-
Trades only during London and New York sessions.
-
Applies break-even logic once the trade has moved 50% toward the TP.
-
Allows only one active trade at a time.
USD
AUD
AUD