Brian Portelli

VWAP Reversal EA

Brian Portelli
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -50%
Axi-US12-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 761
Bénéfice trades:
703 (39.92%)
Perte trades:
1 058 (60.08%)
Meilleure transaction:
736.13 AUD
Pire transaction:
-669.12 AUD
Bénéfice brut:
19 128.65 AUD (927 575 pips)
Perte brute:
-22 526.79 AUD (1 125 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
125 (2 900.48 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 900.48 AUD (125)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
99.49%
Charge de dépôt maximale:
114.10%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
1 269 (72.06%)
Courts trades:
492 (27.94%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-1.93 AUD
Bénéfice moyen:
27.21 AUD
Perte moyenne:
-21.29 AUD
Pertes consécutives maximales:
169 (-4 268.16 AUD)
Perte consécutive maximale:
-4 268.16 AUD (169)
Croissance mensuelle:
-23.98%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 348.13 AUD
Maximal:
5 563.61 AUD (324.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.01% (5 563.61 AUD)
Par fonds propres:
15.61% (764.19 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1486
XAUUSD 168
EURCAD 18
CADJPY 11
EURAUD 11
AUDUSD 10
GBPJPY 10
AUDCAD 8
USDJPY 6
EURUSD 5
NZDUSD 4
GBPCHF 3
EURCHF 3
USDCHF 2
CHFJPY 2
GBPAUD 2
LNKUSD 1
EURGBP 1
Netflix+ 1
US30 1
CADCHF 1
EURJPY 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
AUDCHF 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 763
XAUUSD -1.6K
EURCAD -265
CADJPY -56
EURAUD -8
AUDUSD -21
GBPJPY -27
AUDCAD -86
USDJPY -26
EURUSD -111
NZDUSD -91
GBPCHF -202
EURCHF -78
USDCHF -154
CHFJPY -117
GBPAUD -17
LNKUSD 2
EURGBP -1
Netflix+ 35
US30 -306
CADCHF 3
EURJPY -39
NZDCAD -35
USDCAD -19
AUDJPY -48
AUDCHF 4
AUDNZD -3
GBPCAD -58
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -25K
XAUUSD -130K
EURCAD -3.9K
CADJPY -679
EURAUD -385
AUDUSD -331
GBPJPY -143
AUDCAD -1.5K
USDJPY -528
EURUSD -1.7K
NZDUSD -882
GBPCHF -2.2K
EURCHF -770
USDCHF -1.7K
CHFJPY -2.2K
GBPAUD -444
LNKUSD 169
EURGBP -73
Netflix+ 3K
US30 -26K
CADCHF 29
EURJPY -791
NZDCAD -672
USDCAD -350
AUDJPY -804
AUDCHF 42
AUDNZD -68
GBPCAD -1.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +736.13 AUD
Pire transaction: -669 AUD
Gains consécutifs maximales: 125
Pertes consécutives maximales: 169
Bénéfice consécutif maximal: +2 900.48 AUD
Perte consécutive maximale: -4 268.16 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US12-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2
4.80 × 10
OANDA-v20 Live-1
6.25 × 4
Strategy Overview

This Expert Advisor is a mean-reversion trading system that:

  • Uses VWAP (Volume Weighted Average Price) as the fair value reference.

  • Waits for a reversal candlestick pattern.

  • Ensures a minimum 2:1 Reward-to-Risk (RR) before entering.

  • Targets take profit at the VWAP.

  • Trades only during London and New York sessions.

  • Applies break-even logic once the trade has moved 50% toward the TP.

  • Allows only one active trade at a time.


Aucun avis
2025.09.22 13:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 12:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 14:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 13:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 00:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 05:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 20:19
A large drawdown may occur on the account again
