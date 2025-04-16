- Büyüme
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
177 (75.31%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (24.68%)
En iyi işlem:
78.69 USD
En kötü işlem:
-131.15 USD
Brüt kâr:
1 639.15 USD (24 248 pips)
Brüt zarar:
-1 417.06 USD (18 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (120.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.14 USD (20)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
83.54%
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
102 (43.40%)
Satış işlemleri:
133 (56.60%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
9.26 USD
Ortalama zarar:
-24.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-622.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-622.13 USD (8)
Aylık büyüme:
-12.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.27 USD
Maksimum:
622.13 USD (15.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.43% (622.13 USD)
Varlığa göre:
15.08% (608.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|90
|NZDCAD
|85
|AUDNZD
|60
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-70
|NZDCAD
|117
|AUDNZD
|176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|758
|NZDCAD
|542
|AUDNZD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.69 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +120.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -622.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.24 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 84
|
ICMarketsSC-Live03
|0.76 × 897
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|1.32 × 31
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.42 × 292
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|1.63 × 803
|
ICMarketsSC-Live06
|2.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 3
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.28 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|2.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|3.75 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
25
100%
235
75%
84%
1.15
0.95
USD
USD
15%
1:500