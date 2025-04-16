SinyallerBölümler
Hsin Cheng Pao

Waka

Hsin Cheng Pao
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
177 (75.31%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (24.68%)
En iyi işlem:
78.69 USD
En kötü işlem:
-131.15 USD
Brüt kâr:
1 639.15 USD (24 248 pips)
Brüt zarar:
-1 417.06 USD (18 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (120.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.14 USD (20)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
83.54%
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
102 (43.40%)
Satış işlemleri:
133 (56.60%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
9.26 USD
Ortalama zarar:
-24.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-622.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-622.13 USD (8)
Aylık büyüme:
-12.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.27 USD
Maksimum:
622.13 USD (15.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.43% (622.13 USD)
Varlığa göre:
15.08% (608.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 90
NZDCAD 85
AUDNZD 60
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -70
NZDCAD 117
AUDNZD 176
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 758
NZDCAD 542
AUDNZD 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 84
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 897
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
1.32 × 31
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.42 × 292
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 112
ICMarketsSC-Live23
1.63 × 803
ICMarketsSC-Live06
2.00 × 3
FPMarkets-Live
2.00 × 3
FBS-Real-7
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
2.28 × 47
FusionMarkets-Live 2
2.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-Edge11
3.75 × 4
İnceleme yok
2025.09.23 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.85% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 20:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.16 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.16 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
