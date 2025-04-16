SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Waka
Hsin Cheng Pao

Waka

Hsin Cheng Pao
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
235
Bénéfice trades:
177 (75.31%)
Perte trades:
58 (24.68%)
Meilleure transaction:
78.69 USD
Pire transaction:
-131.15 USD
Bénéfice brut:
1 639.15 USD (24 248 pips)
Perte brute:
-1 417.06 USD (18 551 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (120.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
120.14 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
82.54%
Charge de dépôt maximale:
6.97%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
102 (43.40%)
Courts trades:
133 (56.60%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.95 USD
Bénéfice moyen:
9.26 USD
Perte moyenne:
-24.43 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-622.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-622.13 USD (8)
Croissance mensuelle:
-12.52%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.27 USD
Maximal:
622.13 USD (15.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.43% (622.13 USD)
Par fonds propres:
15.08% (608.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 90
NZDCAD 85
AUDNZD 60
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -70
NZDCAD 117
AUDNZD 176
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 758
NZDCAD 542
AUDNZD 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.69 USD
Pire transaction: -131 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +120.14 USD
Perte consécutive maximale: -622.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 84
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 897
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
1.32 × 31
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.42 × 292
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 112
ICMarketsSC-Live23
1.63 × 803
ICMarketsSC-Live06
2.00 × 3
FPMarkets-Live
2.00 × 3
FBS-Real-7
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
2.28 × 47
FusionMarkets-Live 2
2.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-Edge11
3.75 × 4
18 plus...
Aucun avis
2025.09.23 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.85% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 20:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.16 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.16 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
