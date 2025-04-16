- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
177 (75.31%)
Loss Trade:
58 (24.68%)
Best Trade:
78.69 USD
Worst Trade:
-131.15 USD
Profitto lordo:
1 639.15 USD (24 248 pips)
Perdita lorda:
-1 417.06 USD (18 551 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (120.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.14 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
83.54%
Massimo carico di deposito:
6.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
102 (43.40%)
Short Trade:
133 (56.60%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
9.26 USD
Perdita media:
-24.43 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-622.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-622.13 USD (8)
Crescita mensile:
-12.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.27 USD
Massimale:
622.13 USD (15.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.43% (622.13 USD)
Per equità:
15.08% (608.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|90
|NZDCAD
|85
|AUDNZD
|60
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-70
|NZDCAD
|117
|AUDNZD
|176
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|758
|NZDCAD
|542
|AUDNZD
|4.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.69 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +120.14 USD
Massima perdita consecutiva: -622.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.24 × 34
|
ICMarketsSC-Live20
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 84
|
ICMarketsSC-Live03
|0.76 × 897
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|1.32 × 31
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|1.42 × 292
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|1.63 × 803
|
ICMarketsSC-Live06
|2.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 3
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.28 × 47
|
FusionMarkets-Live 2
|2.50 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|3.75 × 4
18 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
25
100%
235
75%
84%
1.15
0.95
USD
USD
15%
1:500