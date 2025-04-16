SegnaliSezioni
Hsin Cheng Pao

Waka

Hsin Cheng Pao
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
177 (75.31%)
Loss Trade:
58 (24.68%)
Best Trade:
78.69 USD
Worst Trade:
-131.15 USD
Profitto lordo:
1 639.15 USD (24 248 pips)
Perdita lorda:
-1 417.06 USD (18 551 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (120.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.14 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
83.54%
Massimo carico di deposito:
6.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
102 (43.40%)
Short Trade:
133 (56.60%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
9.26 USD
Perdita media:
-24.43 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-622.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-622.13 USD (8)
Crescita mensile:
-12.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.27 USD
Massimale:
622.13 USD (15.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.43% (622.13 USD)
Per equità:
15.08% (608.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 90
NZDCAD 85
AUDNZD 60
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -70
NZDCAD 117
AUDNZD 176
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 758
NZDCAD 542
AUDNZD 4.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.69 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +120.14 USD
Massima perdita consecutiva: -622.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 84
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 897
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
1.32 × 31
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.42 × 292
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 112
ICMarketsSC-Live23
1.63 × 803
ICMarketsSC-Live06
2.00 × 3
FPMarkets-Live
2.00 × 3
FBS-Real-7
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
2.28 × 47
FusionMarkets-Live 2
2.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-Edge11
3.75 × 4
18 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.85% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 20:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.16 15:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.16 15:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
