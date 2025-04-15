SinyallerBölümler
Maicon Lazier Reichel

Gold Scalp FP

Maicon Lazier Reichel
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 403%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
965
Kârla kapanan işlemler:
698 (72.33%)
Zararla kapanan işlemler:
267 (27.67%)
En iyi işlem:
100.56 USD
En kötü işlem:
-137.92 USD
Brüt kâr:
3 479.48 USD (234 971 pips)
Brüt zarar:
-3 079.75 USD (196 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (69.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.80 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
36.73%
Maks. mevduat yükü:
73.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.53
Alış işlemleri:
532 (55.13%)
Satış işlemleri:
433 (44.87%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-11.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-32.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.19 USD (4)
Aylık büyüme:
2.78%
Yıllık tahmin:
33.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.98 USD
Maksimum:
261.83 USD (57.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.94% (260.42 USD)
Varlığa göre:
85.52% (347.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 959
EURUSD 5
GBPCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 410
EURUSD 4
GBPCHF -14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 39K
EURUSD 222
GBPCHF -417
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.56 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +69.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.