SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Scalp FP
Maicon Lazier Reichel

Gold Scalp FP

Maicon Lazier Reichel
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 403%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
965
Bénéfice trades:
698 (72.33%)
Perte trades:
267 (27.67%)
Meilleure transaction:
100.56 USD
Pire transaction:
-137.92 USD
Bénéfice brut:
3 479.48 USD (234 971 pips)
Perte brute:
-3 079.75 USD (196 330 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (69.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.80 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
36.73%
Charge de dépôt maximale:
73.41%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
532 (55.13%)
Courts trades:
433 (44.87%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
4.98 USD
Perte moyenne:
-11.53 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-32.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-227.19 USD (4)
Croissance mensuelle:
6.09%
Prévision annuelle:
73.84%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.98 USD
Maximal:
261.83 USD (57.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.94% (260.42 USD)
Par fonds propres:
85.52% (347.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 959
EURUSD 5
GBPCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 410
EURUSD 4
GBPCHF -14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
EURUSD 222
GBPCHF -417
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.56 USD
Pire transaction: -138 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +69.08 USD
Perte consécutive maximale: -32.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.21 05:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 12:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 23:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 01:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 11:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 15:06
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 09:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 08:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Scalp FP
30 USD par mois
403%
0
0
USD
313
USD
43
99%
965
72%
37%
1.12
0.41
USD
86%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.