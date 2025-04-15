- Crescita
Trade:
965
Profit Trade:
698 (72.33%)
Loss Trade:
267 (27.67%)
Best Trade:
100.56 USD
Worst Trade:
-137.92 USD
Profitto lordo:
3 479.48 USD (234 971 pips)
Perdita lorda:
-3 079.75 USD (196 330 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (69.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.80 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
36.73%
Massimo carico di deposito:
73.41%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
532 (55.13%)
Short Trade:
433 (44.87%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-11.53 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-32.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.19 USD (4)
Crescita mensile:
6.11%
Previsione annuale:
74.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.98 USD
Massimale:
261.83 USD (57.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.94% (260.42 USD)
Per equità:
85.52% (347.52 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
Non ci sono recensioni
