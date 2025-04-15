SegnaliSezioni
Maicon Lazier Reichel

Gold Scalp FP

Maicon Lazier Reichel
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 403%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
965
Profit Trade:
698 (72.33%)
Loss Trade:
267 (27.67%)
Best Trade:
100.56 USD
Worst Trade:
-137.92 USD
Profitto lordo:
3 479.48 USD (234 971 pips)
Perdita lorda:
-3 079.75 USD (196 330 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (69.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.80 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
36.73%
Massimo carico di deposito:
73.41%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
532 (55.13%)
Short Trade:
433 (44.87%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
4.98 USD
Perdita media:
-11.53 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-32.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.19 USD (4)
Crescita mensile:
6.11%
Previsione annuale:
74.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.98 USD
Massimale:
261.83 USD (57.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.94% (260.42 USD)
Per equità:
85.52% (347.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 959
EURUSD 5
GBPCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 410
EURUSD 4
GBPCHF -14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 39K
EURUSD 222
GBPCHF -417
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.56 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +69.08 USD
Massima perdita consecutiva: -32.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Non ci sono recensioni
2025.07.21 05:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 12:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 23:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 20:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 01:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.15 11:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 11:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 15:06
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 11:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 09:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 08:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 19:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.09 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.08 02:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 20:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 14:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
