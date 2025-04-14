Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JFD-Live02 0.00 × 5 OEXNLimited-Asia 0.00 × 1 ViproMarkets-Live 0.00 × 14 Tradeview-Live 0.00 × 50 Darwinex-Live 0.00 × 11 ICMarkets-Live05 0.00 × 3 ICMarkets-Live06 0.00 × 21 ICMarkets-Live07 0.00 × 23 ICMarkets-Live04 0.00 × 4 FXChoice-Pro Live 0.00 × 18 Alpari-Pro.ECN 0.02 × 49 ICMarkets-Live08 0.05 × 41 Tickmill-Live02 0.06 × 101 ICMarkets-Live09 0.07 × 57 ICMarkets-Live02 0.10 × 10 FBS-Real-6 0.13 × 78 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.13 × 38 AUSForex-Live 0.14 × 36 Exness-Real2 0.14 × 14 Weltrade-Live 0.16 × 62 XM.COM-Real 17 0.20 × 20 TurnkeyFX-Live 0.25 × 150 Exness-Real7 0.33 × 1391 Exness-Real 0.34 × 341 FortFS-Real 0.34 × 134 16 daha fazla...