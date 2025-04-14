- Büyüme
İşlemler:
7 301
Kârla kapanan işlemler:
5 729 (78.46%)
Zararla kapanan işlemler:
1 572 (21.53%)
En iyi işlem:
32.98 USD
En kötü işlem:
-143.44 USD
Brüt kâr:
27 242.44 USD (1 145 856 pips)
Brüt zarar:
-14 191.80 USD (715 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
198 (2 392.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 392.66 USD (198)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
240
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
14.91
Alış işlemleri:
3 415 (46.77%)
Satış işlemleri:
3 886 (53.23%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-9.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-511.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-685.74 USD (18)
Aylık büyüme:
62.41%
Yıllık tahmin:
760.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
875.46 USD (6.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.50% (659.13 USD)
Varlığa göre:
46.47% (6 232.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1011
|USDJPY
|942
|EURAUD
|869
|GBPUSD
|602
|EURUSD
|537
|EURCAD
|488
|AUDJPY
|483
|USDCAD
|415
|GBPCHF
|398
|USDCHF
|386
|AUDUSD
|311
|EURJPY
|261
|EURCHF
|190
|EURGBP
|157
|AUDCHF
|88
|NZDUSD
|87
|CADJPY
|75
|CHFJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|2.2K
|USDJPY
|1.5K
|EURAUD
|1.2K
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.5K
|EURCAD
|1.2K
|AUDJPY
|910
|USDCAD
|350
|GBPCHF
|662
|USDCHF
|344
|AUDUSD
|617
|EURJPY
|-26
|EURCHF
|439
|EURGBP
|435
|AUDCHF
|93
|NZDUSD
|10
|CADJPY
|54
|CHFJPY
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|75K
|USDJPY
|72K
|EURAUD
|56K
|GBPUSD
|29K
|EURUSD
|38K
|EURCAD
|38K
|AUDJPY
|25K
|USDCAD
|12K
|GBPCHF
|11K
|USDCHF
|20K
|AUDUSD
|21K
|EURJPY
|312
|EURCHF
|12K
|EURGBP
|9.3K
|AUDCHF
|4.2K
|NZDUSD
|375
|CADJPY
|6.8K
|CHFJPY
|-96
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.98 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 198
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 392.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -511.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This signal trade circle will go through these steps
1:Increase the balance maybe with big DD
2:Close the loss trades, this step will decrease balance but increase the equity
3:Back to the 1 step
So if you follow the signal when it has big DD. Maybe you will get temporary loss. But the next circle start it will be fine
İnceleme yok
