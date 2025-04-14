SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Multi Currency Scalper
Hai Chen Wang

Multi Currency Scalper

Hai Chen Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
1 / 2.1K USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 568%
Exness-Real7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 301
Kârla kapanan işlemler:
5 729 (78.46%)
Zararla kapanan işlemler:
1 572 (21.53%)
En iyi işlem:
32.98 USD
En kötü işlem:
-143.44 USD
Brüt kâr:
27 242.44 USD (1 145 856 pips)
Brüt zarar:
-14 191.80 USD (715 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
198 (2 392.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 392.66 USD (198)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
240
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
14.91
Alış işlemleri:
3 415 (46.77%)
Satış işlemleri:
3 886 (53.23%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-9.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-511.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-685.74 USD (18)
Aylık büyüme:
62.41%
Yıllık tahmin:
760.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
875.46 USD (6.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.50% (659.13 USD)
Varlığa göre:
46.47% (6 232.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 1011
USDJPY 942
EURAUD 869
GBPUSD 602
EURUSD 537
EURCAD 488
AUDJPY 483
USDCAD 415
GBPCHF 398
USDCHF 386
AUDUSD 311
EURJPY 261
EURCHF 190
EURGBP 157
AUDCHF 88
NZDUSD 87
CADJPY 75
CHFJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 2.2K
USDJPY 1.5K
EURAUD 1.2K
GBPUSD 1.5K
EURUSD 1.5K
EURCAD 1.2K
AUDJPY 910
USDCAD 350
GBPCHF 662
USDCHF 344
AUDUSD 617
EURJPY -26
EURCHF 439
EURGBP 435
AUDCHF 93
NZDUSD 10
CADJPY 54
CHFJPY -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 75K
USDJPY 72K
EURAUD 56K
GBPUSD 29K
EURUSD 38K
EURCAD 38K
AUDJPY 25K
USDCAD 12K
GBPCHF 11K
USDCHF 20K
AUDUSD 21K
EURJPY 312
EURCHF 12K
EURGBP 9.3K
AUDCHF 4.2K
NZDUSD 375
CADJPY 6.8K
CHFJPY -96
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.98 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 198
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +2 392.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -511.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JFD-Live02
0.00 × 5
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
ViproMarkets-Live
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 50
Darwinex-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live06
0.00 × 21
ICMarkets-Live07
0.00 × 23
ICMarkets-Live04
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 18
Alpari-Pro.ECN
0.02 × 49
ICMarkets-Live08
0.05 × 41
Tickmill-Live02
0.06 × 101
ICMarkets-Live09
0.07 × 57
ICMarkets-Live02
0.10 × 10
FBS-Real-6
0.13 × 78
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.13 × 38
AUSForex-Live
0.14 × 36
Exness-Real2
0.14 × 14
Weltrade-Live
0.16 × 62
XM.COM-Real 17
0.20 × 20
TurnkeyFX-Live
0.25 × 150
Exness-Real7
0.33 × 1391
Exness-Real
0.34 × 341
FortFS-Real
0.34 × 134
16 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

This signal trade circle will go through these steps

1:Increase the balance maybe with big DD

2:Close the loss trades, this step will decrease balance but increase the equity

3:Back to the 1 step

So if you follow the signal when it has big DD. Maybe you will get temporary loss. But the next circle start it will be fine

İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 10:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 23:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 15:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 08:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Multi Currency Scalper
Ayda 40 USD
568%
1
2.1K
USD
15K
USD
24
100%
7 301
78%
100%
1.91
1.79
USD
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.