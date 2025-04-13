SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trend Harmony
Pisanu Chanakorn

Trend Harmony

Pisanu Chanakorn
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
857
Kârla kapanan işlemler:
529 (61.72%)
Zararla kapanan işlemler:
328 (38.27%)
En iyi işlem:
222.76 USD
En kötü işlem:
-67.91 USD
Brüt kâr:
3 027.31 USD (16 027 478 pips)
Brüt zarar:
-2 534.42 USD (13 315 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (262.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
262.02 USD (24)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
52.60%
Maks. mevduat yükü:
107.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.62
Alış işlemleri:
456 (53.21%)
Satış işlemleri:
401 (46.79%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.58 USD
Ortalama kâr:
5.72 USD
Ortalama zarar:
-7.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-161.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258.61 USD (8)
Aylık büyüme:
11.13%
Yıllık tahmin:
135.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.05 USD
Maksimum:
305.06 USD (26.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.26% (305.06 USD)
Varlığa göre:
77.56% (415.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 546
XAUUSDm 311
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 299
XAUUSDm 194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 2.6M
XAUUSDm 78K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +222.76 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +262.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 23:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 23:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 18:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 02:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 23:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
