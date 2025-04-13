SegnaliSezioni
Pisanu Chanakorn

Trend Harmony

Pisanu Chanakorn
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 88%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
857
Profit Trade:
529 (61.72%)
Loss Trade:
328 (38.27%)
Best Trade:
222.76 USD
Worst Trade:
-67.91 USD
Profitto lordo:
3 027.31 USD (16 027 478 pips)
Perdita lorda:
-2 534.42 USD (13 315 752 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (262.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
262.02 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
52.60%
Massimo carico di deposito:
107.09%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
456 (53.21%)
Short Trade:
401 (46.79%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-7.73 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-161.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258.61 USD (8)
Crescita mensile:
2.02%
Previsione annuale:
24.48%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.05 USD
Massimale:
305.06 USD (26.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.26% (305.06 USD)
Per equità:
77.56% (415.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 546
XAUUSDm 311
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 299
XAUUSDm 194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 2.6M
XAUUSDm 78K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +222.76 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +262.02 USD
Massima perdita consecutiva: -161.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 23:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 23:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 18:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 02:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 23:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
