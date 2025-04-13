SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trend Harmony
Pisanu Chanakorn

Trend Harmony

Pisanu Chanakorn
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 95%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
854
Bénéfice trades:
528 (61.82%)
Perte trades:
326 (38.17%)
Meilleure transaction:
222.76 USD
Pire transaction:
-67.91 USD
Bénéfice brut:
3 004.44 USD (16 025 191 pips)
Perte brute:
-2 475.81 USD (13 309 893 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (262.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
262.02 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
52.60%
Charge de dépôt maximale:
107.09%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.73
Longs trades:
453 (53.04%)
Courts trades:
401 (46.96%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
5.69 USD
Perte moyenne:
-7.59 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-161.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-258.61 USD (8)
Croissance mensuelle:
7.20%
Prévision annuelle:
87.40%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.05 USD
Maximal:
305.06 USD (26.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.26% (305.06 USD)
Par fonds propres:
77.56% (415.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 546
XAUUSDm 308
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 299
XAUUSDm 230
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 2.6M
XAUUSDm 82K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +222.76 USD
Pire transaction: -68 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +262.02 USD
Perte consécutive maximale: -161.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 23:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 23:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 07:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 03:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 18:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 02:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 00:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 23:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 19:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
