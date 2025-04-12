- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
927
Kârla kapanan işlemler:
737 (79.50%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (20.50%)
En iyi işlem:
126.64 EUR
En kötü işlem:
-38.15 EUR
Brüt kâr:
1 090.00 EUR (107 381 pips)
Brüt zarar:
-537.08 EUR (62 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (23.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
126.64 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
71.96%
Maks. mevduat yükü:
29.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.53
Alış işlemleri:
456 (49.19%)
Satış işlemleri:
471 (50.81%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
0.60 EUR
Ortalama kâr:
1.48 EUR
Ortalama zarar:
-2.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-52.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-64.79 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
64.79 EUR (4.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (52.98 EUR)
Varlığa göre:
3.64% (109.63 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|373
|NZDCAD
|295
|AUDNZD
|252
|EURUSD
|5
|USDCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|302
|NZDCAD
|174
|AUDNZD
|125
|EURUSD
|13
|USDCHF
|16
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|11K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|15K
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.64 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -52.98 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
AxiTrader-US07-Live
|0.21 × 42
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 232
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 66
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.57 × 114
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.65 × 40
|
Darwinex-Live
|0.65 × 278
|
Pepperstone-Edge07
|0.65 × 26
|
CFHMarkets-Live1
|0.67 × 36
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
ICMarkets-Live09
|0.73 × 78
This strategy was designed to exploit existing market inefficiencies and Correlation Pullback and Reversal trading using price action. The strategy has a history of 4 years and operates only with pairs. Genuine risk management without dangerous elements like averaging or martingale. Capital protection has priority. EURUSD / GBPUSD / GBPEUR / AUDNZD / NZDCAD / AUDCAD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
109
99%
927
79%
72%
2.02
0.60
EUR
EUR
4%
1:200