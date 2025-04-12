SinyallerBölümler
Alejandro Martin Diaz

Forex WinnerPRO

Alejandro Martin Diaz
0 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 27%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
927
Kârla kapanan işlemler:
737 (79.50%)
Zararla kapanan işlemler:
190 (20.50%)
En iyi işlem:
126.64 EUR
En kötü işlem:
-38.15 EUR
Brüt kâr:
1 090.00 EUR (107 381 pips)
Brüt zarar:
-537.08 EUR (62 730 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (23.48 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
126.64 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
71.96%
Maks. mevduat yükü:
29.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.53
Alış işlemleri:
456 (49.19%)
Satış işlemleri:
471 (50.81%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
0.60 EUR
Ortalama kâr:
1.48 EUR
Ortalama zarar:
-2.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-52.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-64.79 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
64.79 EUR (4.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.63% (52.98 EUR)
Varlığa göre:
3.64% (109.63 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 373
NZDCAD 295
AUDNZD 252
EURUSD 5
USDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 302
NZDCAD 174
AUDNZD 125
EURUSD 13
USDCHF 16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 11K
NZDCAD 16K
AUDNZD 15K
EURUSD 1.3K
USDCHF 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.64 EUR
En kötü işlem: -38 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.48 EUR
Maksimum ardışık zarar: -52.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
AxiTrader-US07-Live
0.21 × 42
OrtegaCapital-Server
0.22 × 232
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.38 × 66
RoboForex-ECN-2
0.46 × 24
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
Pepperstone-Edge11
0.50 × 6
ICMarkets-Live04
0.57 × 114
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
Darwinex-Live
0.65 × 278
Pepperstone-Edge07
0.65 × 26
CFHMarkets-Live1
0.67 × 36
Monex-Server2
0.67 × 46
ICMarkets-Live09
0.73 × 78
173 daha fazla...
This strategy was designed to exploit existing market inefficiencies and Correlation Pullback and Reversal trading using price action. The strategy has a history of 4 years and operates only with pairs. Genuine risk management without dangerous elements like averaging or martingale. Capital protection has priority. EURUSD / GBPUSD / GBPEUR / AUDNZD / NZDCAD / AUDCAD
İnceleme yok
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 21:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex WinnerPRO
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
3K
EUR
109
99%
927
79%
72%
2.02
0.60
EUR
4%
1:200
