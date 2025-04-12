SignauxSections
Alejandro Martin Diaz

Forex WinnerPRO

Alejandro Martin Diaz
0 avis
Fiabilité
109 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 27%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
925
Bénéfice trades:
736 (79.56%)
Perte trades:
189 (20.43%)
Meilleure transaction:
126.64 EUR
Pire transaction:
-38.15 EUR
Bénéfice brut:
1 088.60 EUR (107 150 pips)
Perte brute:
-536.31 EUR (62 609 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (23.48 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
126.64 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
71.96%
Charge de dépôt maximale:
29.03%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.52
Longs trades:
454 (49.08%)
Courts trades:
471 (50.92%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
0.60 EUR
Bénéfice moyen:
1.48 EUR
Perte moyenne:
-2.84 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-52.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-64.79 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.52%
Prévision annuelle:
6.25%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
64.79 EUR (4.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.63% (52.98 EUR)
Par fonds propres:
3.64% (109.63 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 371
NZDCAD 295
AUDNZD 252
EURUSD 5
USDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 302
NZDCAD 174
AUDNZD 125
EURUSD 13
USDCHF 16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 11K
NZDCAD 16K
AUDNZD 15K
EURUSD 1.3K
USDCHF 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.64 EUR
Pire transaction: -38 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.48 EUR
Perte consécutive maximale: -52.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
AxiTrader-US07-Live
0.21 × 42
OrtegaCapital-Server
0.22 × 232
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.38 × 66
RoboForex-ECN-2
0.46 × 24
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
Pepperstone-Edge11
0.50 × 6
ICMarkets-Live04
0.57 × 114
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
Darwinex-Live
0.65 × 278
Pepperstone-Edge07
0.65 × 26
CFHMarkets-Live1
0.67 × 36
Monex-Server2
0.67 × 46
ICMarkets-Live09
0.73 × 78
173 plus...
This strategy was designed to exploit existing market inefficiencies and Correlation Pullback and Reversal trading using price action. The strategy has a history of 4 years and operates only with pairs. Genuine risk management without dangerous elements like averaging or martingale. Capital protection has priority. EURUSD / GBPUSD / GBPEUR / AUDNZD / NZDCAD / AUDCAD
Aucun avis
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 21:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forex WinnerPRO
30 USD par mois
27%
0
0
USD
3K
EUR
109
99%
925
79%
72%
2.02
0.60
EUR
4%
1:200
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.