Alejandro Martin Diaz

Forex WinnerPRO

Alejandro Martin Diaz
0 recensioni
Affidabilità
109 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 27%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
927
Profit Trade:
737 (79.50%)
Loss Trade:
190 (20.50%)
Best Trade:
126.64 EUR
Worst Trade:
-38.15 EUR
Profitto lordo:
1 090.00 EUR (107 381 pips)
Perdita lorda:
-537.08 EUR (62 730 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (23.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
126.64 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
71.96%
Massimo carico di deposito:
29.03%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.53
Long Trade:
456 (49.19%)
Short Trade:
471 (50.81%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
0.60 EUR
Profitto medio:
1.48 EUR
Perdita media:
-2.83 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-52.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-64.79 EUR (2)
Crescita mensile:
0.52%
Previsione annuale:
6.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
64.79 EUR (4.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (52.98 EUR)
Per equità:
3.64% (109.63 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 373
NZDCAD 295
AUDNZD 252
EURUSD 5
USDCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 302
NZDCAD 174
AUDNZD 125
EURUSD 13
USDCHF 16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 11K
NZDCAD 16K
AUDNZD 15K
EURUSD 1.3K
USDCHF 1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.64 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -52.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
AxiTrader-US07-Live
0.21 × 42
OrtegaCapital-Server
0.22 × 232
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.38 × 66
RoboForex-ECN-2
0.46 × 24
ICMarkets-Live10
0.50 × 6
Pepperstone-Edge11
0.50 × 6
ICMarkets-Live04
0.57 × 114
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.65 × 40
Darwinex-Live
0.65 × 278
Pepperstone-Edge07
0.65 × 26
CFHMarkets-Live1
0.67 × 36
Monex-Server2
0.67 × 46
ICMarkets-Live09
0.73 × 78
173 più
This strategy was designed to exploit existing market inefficiencies and Correlation Pullback and Reversal trading using price action. The strategy has a history of 4 years and operates only with pairs. Genuine risk management without dangerous elements like averaging or martingale. Capital protection has priority. EURUSD / GBPUSD / GBPEUR / AUDNZD / NZDCAD / AUDCAD
Non ci sono recensioni
2025.08.11 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 21:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
