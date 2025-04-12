- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
927
Profit Trade:
737 (79.50%)
Loss Trade:
190 (20.50%)
Best Trade:
126.64 EUR
Worst Trade:
-38.15 EUR
Profitto lordo:
1 090.00 EUR (107 381 pips)
Perdita lorda:
-537.08 EUR (62 730 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (23.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
126.64 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
71.96%
Massimo carico di deposito:
29.03%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.53
Long Trade:
456 (49.19%)
Short Trade:
471 (50.81%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
0.60 EUR
Profitto medio:
1.48 EUR
Perdita media:
-2.83 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-52.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-64.79 EUR (2)
Crescita mensile:
0.52%
Previsione annuale:
6.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
64.79 EUR (4.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.63% (52.98 EUR)
Per equità:
3.64% (109.63 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|373
|NZDCAD
|295
|AUDNZD
|252
|EURUSD
|5
|USDCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|302
|NZDCAD
|174
|AUDNZD
|125
|EURUSD
|13
|USDCHF
|16
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|11K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|15K
|EURUSD
|1.3K
|USDCHF
|1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +126.64 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -52.98 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
AxiTrader-US07-Live
|0.21 × 42
|
OrtegaCapital-Server
|0.22 × 232
|
ATCBrokers-Live 1
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.38 × 66
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 24
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 6
|
Pepperstone-Edge11
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.57 × 114
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.65 × 40
|
Darwinex-Live
|0.65 × 278
|
Pepperstone-Edge07
|0.65 × 26
|
CFHMarkets-Live1
|0.67 × 36
|
Monex-Server2
|0.67 × 46
|
ICMarkets-Live09
|0.73 × 78
This strategy was designed to exploit existing market inefficiencies and Correlation Pullback and Reversal trading using price action. The strategy has a history of 4 years and operates only with pairs. Genuine risk management without dangerous elements like averaging or martingale. Capital protection has priority. EURUSD / GBPUSD / GBPEUR / AUDNZD / NZDCAD / AUDCAD
Non ci sono recensioni
