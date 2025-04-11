SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM scalper
Ali Zaib Asghar

ICM scalper

Ali Zaib Asghar
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
150 (80.21%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (19.79%)
En iyi işlem:
4.47 USD
En kötü işlem:
-13.73 USD
Brüt kâr:
140.92 USD (18 522 pips)
Brüt zarar:
-138.86 USD (17 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (11.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.17 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.14%
Maks. mevduat yükü:
41.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
99 (52.94%)
Satış işlemleri:
88 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-3.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.36 USD (6)
Aylık büyüme:
-61.17%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.60 USD
Maksimum:
56.82 USD (79.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.07% (56.82 USD)
Varlığa göre:
76.18% (53.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 74
XAUUSD 59
AUDCAD 48
GBPUSD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4
XAUUSD 22
AUDCAD -29
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.3K
XAUUSD 2.6K
AUDCAD -3.6K
GBPUSD 466
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.47 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 273
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 100
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 409
ICMarketsSC-Live24
0.93 × 42
ICMarketsSC-Live03
0.98 × 365
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live05
1.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
1.17 × 101
ICMarketsSC-Live33
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 3
FXOpen-ECN Live Server
1.38 × 16
FPMarkets-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live32
1.81 × 48
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live25
1.98 × 1336
oof
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 07:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 13:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 05:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
