- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
187
Kârla kapanan işlemler:
150 (80.21%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (19.79%)
En iyi işlem:
4.47 USD
En kötü işlem:
-13.73 USD
Brüt kâr:
140.92 USD (18 522 pips)
Brüt zarar:
-138.86 USD (17 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (11.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.17 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.14%
Maks. mevduat yükü:
41.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
99 (52.94%)
Satış işlemleri:
88 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
0.94 USD
Ortalama zarar:
-3.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-56.36 USD (6)
Aylık büyüme:
-61.17%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.60 USD
Maksimum:
56.82 USD (79.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.07% (56.82 USD)
Varlığa göre:
76.18% (53.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|74
|XAUUSD
|59
|AUDCAD
|48
|GBPUSD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4
|XAUUSD
|22
|AUDCAD
|-29
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.3K
|XAUUSD
|2.6K
|AUDCAD
|-3.6K
|GBPUSD
|466
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.47 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 273
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 100
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 409
|
ICMarketsSC-Live24
|0.93 × 42
|
ICMarketsSC-Live03
|0.98 × 365
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live05
|1.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|1.17 × 101
|
ICMarketsSC-Live33
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.38 × 16
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ICMarketsSC-Live32
|1.81 × 48
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
ICMarketsSC-Live25
|1.98 × 1336
