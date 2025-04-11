SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICM scalper
Ali Zaib Asghar

ICM scalper

Ali Zaib Asghar
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
149 (80.10%)
Perte trades:
37 (19.89%)
Meilleure transaction:
4.47 USD
Pire transaction:
-13.73 USD
Bénéfice brut:
140.30 USD (18 453 pips)
Perte brute:
-138.86 USD (17 780 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (11.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.17 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
41.07%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
98 (52.69%)
Courts trades:
88 (47.31%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
0.94 USD
Perte moyenne:
-3.75 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-56.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-56.36 USD (6)
Croissance mensuelle:
-61.91%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.60 USD
Maximal:
56.82 USD (79.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
80.07% (56.82 USD)
Par fonds propres:
76.18% (53.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 74
XAUUSD 58
AUDCAD 48
GBPUSD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4
XAUUSD 22
AUDCAD -29
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.3K
XAUUSD 2.6K
AUDCAD -3.6K
GBPUSD 466
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.47 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +11.70 USD
Perte consécutive maximale: -56.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 273
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 48
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 100
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 409
ICMarketsSC-Live24
0.93 × 42
ICMarketsSC-Live03
0.98 × 365
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live18
1.17 × 101
ICMarketsSC-Live33
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 3
FXOpen-ECN Live Server
1.38 × 16
FPMarkets-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live32
1.81 × 48
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live25
1.98 × 1336
76 plus...
oof
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 07:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 13:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 05:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.