Segnali / MetaTrader 4 / ICM scalper
Ali Zaib Asghar

ICM scalper

Ali Zaib Asghar
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 9%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
187
Profit Trade:
150 (80.21%)
Loss Trade:
37 (19.79%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-13.73 USD
Profitto lordo:
140.92 USD (18 522 pips)
Perdita lorda:
-138.86 USD (17 780 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (11.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.14%
Massimo carico di deposito:
41.07%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
99 (52.94%)
Short Trade:
88 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-3.75 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-56.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.36 USD (6)
Crescita mensile:
-60.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.60 USD
Massimale:
56.82 USD (79.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.07% (56.82 USD)
Per equità:
76.18% (53.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 74
XAUUSD 59
AUDCAD 48
GBPUSD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 4
XAUUSD 22
AUDCAD -29
GBPUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.3K
XAUUSD 2.6K
AUDCAD -3.6K
GBPUSD 466
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.70 USD
Massima perdita consecutiva: -56.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 273
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 100
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 409
ICMarketsSC-Live24
0.93 × 42
ICMarketsSC-Live03
0.98 × 365
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
ICMarketsSC-Live05
1.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
1.17 × 101
ICMarketsSC-Live33
1.29 × 14
ICMarketsSC-Live15
1.33 × 3
FXOpen-ECN Live Server
1.38 × 16
FPMarkets-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live32
1.81 × 48
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live25
1.98 × 1336
77 più
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 04:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 07:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 07:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 13:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.29 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 13:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 05:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 15:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.