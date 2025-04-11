- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
187
Profit Trade:
150 (80.21%)
Loss Trade:
37 (19.79%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-13.73 USD
Profitto lordo:
140.92 USD (18 522 pips)
Perdita lorda:
-138.86 USD (17 780 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (11.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.17 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
0.14%
Massimo carico di deposito:
41.07%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
99 (52.94%)
Short Trade:
88 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-3.75 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-56.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.36 USD (6)
Crescita mensile:
-60.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.60 USD
Massimale:
56.82 USD (79.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.07% (56.82 USD)
Per equità:
76.18% (53.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|74
|XAUUSD
|59
|AUDCAD
|48
|GBPUSD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|4
|XAUUSD
|22
|AUDCAD
|-29
|GBPUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.3K
|XAUUSD
|2.6K
|AUDCAD
|-3.6K
|GBPUSD
|466
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.70 USD
Massima perdita consecutiva: -56.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 273
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 100
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 409
|
ICMarketsSC-Live24
|0.93 × 42
|
ICMarketsSC-Live03
|0.98 × 365
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
ICMarketsSC-Live05
|1.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|1.17 × 101
|
ICMarketsSC-Live33
|1.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live15
|1.33 × 3
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.38 × 16
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ICMarketsSC-Live32
|1.81 × 48
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
ICMarketsSC-Live25
|1.98 × 1336
77 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
oof
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
9%
0
0
USD
USD
24
USD
USD
25
100%
187
80%
0%
1.01
0.01
USD
USD
80%
1:500