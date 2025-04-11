SinyallerBölümler
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 01

Eko Pambudi Slamet
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
39 (39.39%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (60.61%)
En iyi işlem:
68.47 USD
En kötü işlem:
-40.89 USD
Brüt kâr:
509.91 USD (35 998 pips)
Brüt zarar:
-511.42 USD (47 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (50.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
149.91 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
19.86%
Maks. mevduat yükü:
36.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
52 (52.53%)
Satış işlemleri:
47 (47.47%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
13.07 USD
Ortalama zarar:
-8.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-76.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.40 USD (10)
Aylık büyüme:
25.18%
Yıllık tahmin:
305.49%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.68 USD
Maksimum:
215.59 USD (86.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.27% (215.59 USD)
Varlığa göre:
18.64% (8.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 95
archived 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -111
archived 109
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -11K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.47 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +50.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.40 USD

OneShot EA, no manual, 100% EA only.

Different setting from Account with OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 02.

İnceleme yok
2025.09.24 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.28 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 00:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 17:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 12:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 19:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 13:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
