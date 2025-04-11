SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 01
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 01

Eko Pambudi Slamet
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -12%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
98
Bénéfice trades:
38 (38.77%)
Perte trades:
60 (61.22%)
Meilleure transaction:
68.47 USD
Pire transaction:
-40.89 USD
Bénéfice brut:
499.91 USD (34 998 pips)
Perte brute:
-511.42 USD (47 031 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (50.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149.91 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
19.86%
Charge de dépôt maximale:
36.64%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
51 (52.04%)
Courts trades:
47 (47.96%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.12 USD
Bénéfice moyen:
13.16 USD
Perte moyenne:
-8.52 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-76.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.40 USD (10)
Croissance mensuelle:
-3.05%
Prévision annuelle:
-36.96%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.68 USD
Maximal:
215.59 USD (86.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.27% (215.59 USD)
Par fonds propres:
18.64% (8.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 94
archived 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -121
archived 109
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -12K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.47 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +50.00 USD
Perte consécutive maximale: -76.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

OneShot EA, no manual, 100% EA only.

Different setting from Account with OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 02.

Aucun avis
2025.09.24 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 08:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 06:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 13:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.28 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 00:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 17:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 12:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.21 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 19:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 13:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 01
50 USD par mois
-12%
0
0
USD
88
USD
26
95%
98
38%
20%
0.97
-0.12
USD
86%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.