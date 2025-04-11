SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 01
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 01

Eko Pambudi Slamet
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
39 (39.39%)
Loss Trade:
60 (60.61%)
Best Trade:
68.47 USD
Worst Trade:
-40.89 USD
Profitto lordo:
509.91 USD (35 998 pips)
Perdita lorda:
-511.42 USD (47 031 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (50.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.91 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
19.86%
Massimo carico di deposito:
36.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
52 (52.53%)
Short Trade:
47 (47.47%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
13.07 USD
Perdita media:
-8.52 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-76.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.40 USD (10)
Crescita mensile:
25.18%
Previsione annuale:
305.49%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.68 USD
Massimale:
215.59 USD (86.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.27% (215.59 USD)
Per equità:
18.64% (8.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
archived 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -111
archived 109
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -11K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.47 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +50.00 USD
Massima perdita consecutiva: -76.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 più
OneShot EA, no manual, 100% EA only.

Different setting from Account with OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 02.

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.