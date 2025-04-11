- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
39 (39.39%)
Loss Trade:
60 (60.61%)
Best Trade:
68.47 USD
Worst Trade:
-40.89 USD
Profitto lordo:
509.91 USD (35 998 pips)
Perdita lorda:
-511.42 USD (47 031 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (50.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.91 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
19.86%
Massimo carico di deposito:
36.64%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
52 (52.53%)
Short Trade:
47 (47.47%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
13.07 USD
Perdita media:
-8.52 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-76.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.40 USD (10)
Crescita mensile:
25.18%
Previsione annuale:
305.49%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.68 USD
Massimale:
215.59 USD (86.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.27% (215.59 USD)
Per equità:
18.64% (8.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|archived
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-111
|archived
|109
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +68.47 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +50.00 USD
Massima perdita consecutiva: -76.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
84 più
OneShot EA, no manual, 100% EA only.
Different setting from Account with OneShot RR5Prcent 1EA PureEA 02.
