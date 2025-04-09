- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
57 (83.82%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.18%)
En iyi işlem:
131.53 USD
En kötü işlem:
-80.45 USD
Brüt kâr:
1 545.70 USD (7 320 pips)
Brüt zarar:
-216.98 USD (3 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 021.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 021.81 USD (17)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
87.39%
Maks. mevduat yükü:
3.07%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
12.04
Alış işlemleri:
42 (61.76%)
Satış işlemleri:
26 (38.24%)
Kâr faktörü:
7.12
Beklenen getiri:
19.54 USD
Ortalama kâr:
27.12 USD
Ortalama zarar:
-19.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-110.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.38 USD (3)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.24%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
110.38 USD (1.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.78% (110.38 USD)
Varlığa göre:
13.20% (820.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|17
|archived
|12
|AUDNZD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|139
|AUDCAD
|114
|archived
|991
|AUDNZD
|85
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|1.7K
|archived
|0
|AUDNZD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +131.53 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 021.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 44
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 46
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.04 × 26
|
Darwinex-Live
|0.06 × 17
|
GoMarkets-Real 1
|0.11 × 9
|
FBS-Real-4
|0.12 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|0.25 × 4
|
ILQAu-A1 Live
|0.27 × 15
|
Exness-Real9
|0.50 × 30
|
FBS-Real-3
|0.50 × 4
|
FBS-Real-8
|0.60 × 126
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.63 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
25%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
27
79%
68
83%
87%
7.12
19.54
USD
USD
13%
1:500