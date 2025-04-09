SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Evo Trader 5K USD
Diogo Andrade Oliveira

Evo Trader 5K USD

Diogo Andrade Oliveira
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
57 (83.82%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.18%)
En iyi işlem:
131.53 USD
En kötü işlem:
-80.45 USD
Brüt kâr:
1 545.70 USD (7 320 pips)
Brüt zarar:
-216.98 USD (3 065 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 021.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 021.81 USD (17)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
87.39%
Maks. mevduat yükü:
3.07%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
12.04
Alış işlemleri:
42 (61.76%)
Satış işlemleri:
26 (38.24%)
Kâr faktörü:
7.12
Beklenen getiri:
19.54 USD
Ortalama kâr:
27.12 USD
Ortalama zarar:
-19.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-110.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.38 USD (3)
Aylık büyüme:
1.67%
Yıllık tahmin:
20.24%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
110.38 USD (1.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.78% (110.38 USD)
Varlığa göre:
13.20% (820.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 27
AUDCAD 17
archived 12
AUDNZD 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 139
AUDCAD 114
archived 991
AUDNZD 85
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.7K
archived 0
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.53 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 021.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 44
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 46
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.04 × 26
Darwinex-Live
0.06 × 17
GoMarkets-Real 1
0.11 × 9
FBS-Real-4
0.12 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.25 × 4
ILQAu-A1 Live
0.27 × 15
Exness-Real9
0.50 × 30
FBS-Real-3
0.50 × 4
FBS-Real-8
0.60 × 126
VantageFXInternational-Live 4
0.63 × 8
26 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.03 14:18
Share of trading days is too low
2025.09.07 01:00
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 14.56% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.13 06:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.15 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 00:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
