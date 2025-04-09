Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-ECN.com 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 44 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 46 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 11 Pepperstone-Edge01 0.00 × 4 TitanFX-05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 Just2Trade-Real2 0.04 × 26 Darwinex-Live 0.06 × 17 GoMarkets-Real 1 0.11 × 9 FBS-Real-4 0.12 × 17 Alpari-Pro.ECN 0.25 × 4 ILQAu-A1 Live 0.27 × 15 Exness-Real9 0.50 × 30 FBS-Real-3 0.50 × 4 FBS-Real-8 0.60 × 126 VantageFXInternational-Live 4 0.63 × 8 26 plus...