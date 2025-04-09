SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Evo Trader 5K USD
Diogo Andrade Oliveira

Evo Trader 5K USD

Diogo Andrade Oliveira
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 25%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
57 (83.82%)
Perte trades:
11 (16.18%)
Meilleure transaction:
131.53 USD
Pire transaction:
-80.45 USD
Bénéfice brut:
1 545.70 USD (7 320 pips)
Perte brute:
-216.98 USD (3 065 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 021.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 021.81 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.52
Activité de trading:
87.39%
Charge de dépôt maximale:
3.07%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
12.04
Longs trades:
42 (61.76%)
Courts trades:
26 (38.24%)
Facteur de profit:
7.12
Rendement attendu:
19.54 USD
Bénéfice moyen:
27.12 USD
Perte moyenne:
-19.73 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-110.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-110.38 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.67%
Prévision annuelle:
20.24%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
110.38 USD (1.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.78% (110.38 USD)
Par fonds propres:
13.20% (820.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 27
AUDCAD 17
archived 12
AUDNZD 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 139
AUDCAD 114
archived 991
AUDNZD 85
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.7K
archived 0
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.53 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 021.81 USD
Perte consécutive maximale: -110.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 44
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 46
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.04 × 26
Darwinex-Live
0.06 × 17
GoMarkets-Real 1
0.11 × 9
FBS-Real-4
0.12 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.25 × 4
ILQAu-A1 Live
0.27 × 15
Exness-Real9
0.50 × 30
FBS-Real-3
0.50 × 4
FBS-Real-8
0.60 × 126
VantageFXInternational-Live 4
0.63 × 8
26 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.03 14:18
Share of trading days is too low
2025.09.07 01:00
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 14.56% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.13 06:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.15 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 00:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Evo Trader 5K USD
35 USD par mois
25%
0
0
USD
22K
USD
27
79%
68
83%
87%
7.12
19.54
USD
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.