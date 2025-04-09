SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Evo Trader 5K USD
Diogo Andrade Oliveira

Evo Trader 5K USD

Diogo Andrade Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 25%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
57 (83.82%)
Loss Trade:
11 (16.18%)
Best Trade:
131.53 USD
Worst Trade:
-80.45 USD
Profitto lordo:
1 545.70 USD (7 320 pips)
Perdita lorda:
-216.98 USD (3 065 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 021.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 021.81 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
87.39%
Massimo carico di deposito:
3.07%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
12.04
Long Trade:
42 (61.76%)
Short Trade:
26 (38.24%)
Fattore di profitto:
7.12
Profitto previsto:
19.54 USD
Profitto medio:
27.12 USD
Perdita media:
-19.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-110.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.38 USD (3)
Crescita mensile:
1.67%
Previsione annuale:
20.24%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
110.38 USD (1.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (110.38 USD)
Per equità:
13.20% (820.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 27
AUDCAD 17
archived 12
AUDNZD 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 139
AUDCAD 114
archived 991
AUDNZD 85
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 1.3K
AUDCAD 1.7K
archived 0
AUDNZD 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.53 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 021.81 USD
Massima perdita consecutiva: -110.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 44
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 46
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.04 × 26
Darwinex-Live
0.06 × 17
GoMarkets-Real 1
0.11 × 9
FBS-Real-4
0.12 × 17
Alpari-Pro.ECN
0.25 × 4
ILQAu-A1 Live
0.27 × 15
Exness-Real9
0.50 × 30
FBS-Real-3
0.50 × 4
FBS-Real-8
0.60 × 126
VantageFXInternational-Live 4
0.63 × 8
26 più
Non ci sono recensioni
2025.10.03 14:18
Share of trading days is too low
2025.09.07 01:00
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 14.56% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.13 06:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.15 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 00:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.30 07:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
