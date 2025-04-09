- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
57 (83.82%)
Loss Trade:
11 (16.18%)
Best Trade:
131.53 USD
Worst Trade:
-80.45 USD
Profitto lordo:
1 545.70 USD (7 320 pips)
Perdita lorda:
-216.98 USD (3 065 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 021.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 021.81 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
87.39%
Massimo carico di deposito:
3.07%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
12.04
Long Trade:
42 (61.76%)
Short Trade:
26 (38.24%)
Fattore di profitto:
7.12
Profitto previsto:
19.54 USD
Profitto medio:
27.12 USD
Perdita media:
-19.73 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-110.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.38 USD (3)
Crescita mensile:
1.67%
Previsione annuale:
20.24%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
110.38 USD (1.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.78% (110.38 USD)
Per equità:
13.20% (820.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|17
|archived
|12
|AUDNZD
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|139
|AUDCAD
|114
|archived
|991
|AUDNZD
|85
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|1.3K
|AUDCAD
|1.7K
|archived
|0
|AUDNZD
|1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +131.53 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 021.81 USD
Massima perdita consecutiva: -110.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 44
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 46
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.04 × 26
|
Darwinex-Live
|0.06 × 17
|
GoMarkets-Real 1
|0.11 × 9
|
FBS-Real-4
|0.12 × 17
|
Alpari-Pro.ECN
|0.25 × 4
|
ILQAu-A1 Live
|0.27 × 15
|
Exness-Real9
|0.50 × 30
|
FBS-Real-3
|0.50 × 4
|
FBS-Real-8
|0.60 × 126
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.63 × 8
26 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
25%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
27
79%
68
83%
87%
7.12
19.54
USD
USD
13%
1:500