Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout TMGM

Jaroslav Rajcher
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 105%
TradeMaxGlobal-Live6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
144 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (14.29%)
En iyi işlem:
660.60 USD
En kötü işlem:
-1 021.44 USD
Brüt kâr:
21 538.38 USD (7 656 pips)
Brüt zarar:
-11 081.60 USD (3 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (5 341.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 341.77 USD (33)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
1.44%
Maks. mevduat yükü:
50.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
4.49
Alış işlemleri:
92 (54.76%)
Satış işlemleri:
76 (45.24%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
62.24 USD
Ortalama kâr:
149.57 USD
Ortalama zarar:
-461.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 622.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 622.33 USD (2)
Aylık büyüme:
8.68%
Yıllık tahmin:
105.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.80 USD
Maksimum:
2 330.93 USD (11.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.68% (2 330.93 USD)
Varlığa göre:
4.86% (969.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 67
EURUSD 53
USDJPY 48
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 7.1K
EURUSD 2.8K
USDJPY 523
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.4K
EURUSD 938
USDJPY 436
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +660.60 USD
En kötü işlem: -1 021 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 341.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 622.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 168
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/jnTIO

İnceleme yok
2025.06.16 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 10:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 09:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.16 09:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 06:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.10 13:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.07 14:16
Share of trading days is too low
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 14:16
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.07 14:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.07 13:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.04.07 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1318 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.