- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
144 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (14.29%)
En iyi işlem:
660.60 USD
En kötü işlem:
-1 021.44 USD
Brüt kâr:
21 538.38 USD (7 656 pips)
Brüt zarar:
-11 081.60 USD (3 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (5 341.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 341.77 USD (33)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
1.44%
Maks. mevduat yükü:
50.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
4.49
Alış işlemleri:
92 (54.76%)
Satış işlemleri:
76 (45.24%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
62.24 USD
Ortalama kâr:
149.57 USD
Ortalama zarar:
-461.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 622.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 622.33 USD (2)
Aylık büyüme:
8.68%
Yıllık tahmin:
105.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.80 USD
Maksimum:
2 330.93 USD (11.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.68% (2 330.93 USD)
Varlığa göre:
4.86% (969.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|67
|EURUSD
|53
|USDJPY
|48
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|7.1K
|EURUSD
|2.8K
|USDJPY
|523
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|938
|USDJPY
|436
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +660.60 USD
En kötü işlem: -1 021 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5 341.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 622.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
İnceleme yok
