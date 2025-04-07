SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Happy Breakout TMGM
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout TMGM

Jaroslav Rajcher
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 105%
TradeMaxGlobal-Live6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
144 (85.71%)
Loss Trade:
24 (14.29%)
Best Trade:
660.60 USD
Worst Trade:
-1 021.44 USD
Profitto lordo:
21 538.38 USD (7 656 pips)
Perdita lorda:
-11 081.60 USD (3 842 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (5 341.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 341.77 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
1.44%
Massimo carico di deposito:
50.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
4.49
Long Trade:
92 (54.76%)
Short Trade:
76 (45.24%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
62.24 USD
Profitto medio:
149.57 USD
Perdita media:
-461.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 622.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 622.33 USD (2)
Crescita mensile:
9.74%
Previsione annuale:
118.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.80 USD
Massimale:
2 330.93 USD (11.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.68% (2 330.93 USD)
Per equità:
4.86% (969.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 67
EURUSD 53
USDJPY 48
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 7.1K
EURUSD 2.8K
USDJPY 523
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.4K
EURUSD 938
USDJPY 436
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +660.60 USD
Worst Trade: -1 021 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 341.77 USD
Massima perdita consecutiva: -1 622.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 168
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/jnTIO

Non ci sono recensioni
2025.06.16 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 07:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.30 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 10:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 09:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.16 09:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.14 06:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.10 13:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.07 14:16
Share of trading days is too low
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 14:16
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.07 14:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.07 13:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 13:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.04.07 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1318 days
