- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
168
Profit Trade:
144 (85.71%)
Loss Trade:
24 (14.29%)
Best Trade:
660.60 USD
Worst Trade:
-1 021.44 USD
Profitto lordo:
21 538.38 USD (7 656 pips)
Perdita lorda:
-11 081.60 USD (3 842 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (5 341.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 341.77 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
1.44%
Massimo carico di deposito:
50.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
4.49
Long Trade:
92 (54.76%)
Short Trade:
76 (45.24%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
62.24 USD
Profitto medio:
149.57 USD
Perdita media:
-461.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 622.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 622.33 USD (2)
Crescita mensile:
9.74%
Previsione annuale:
118.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.80 USD
Massimale:
2 330.93 USD (11.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.68% (2 330.93 USD)
Per equità:
4.86% (969.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|67
|EURUSD
|53
|USDJPY
|48
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|7.1K
|EURUSD
|2.8K
|USDJPY
|523
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|938
|USDJPY
|436
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +660.60 USD
Worst Trade: -1 021 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5 341.77 USD
Massima perdita consecutiva: -1 622.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 168
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
