Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout TMGM

Jaroslav Rajcher
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 105%
TradeMaxGlobal-Live6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
168
Bénéfice trades:
144 (85.71%)
Perte trades:
24 (14.29%)
Meilleure transaction:
660.60 USD
Pire transaction:
-1 021.44 USD
Bénéfice brut:
21 538.38 USD (7 656 pips)
Perte brute:
-11 081.60 USD (3 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (5 341.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 341.77 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
1.44%
Charge de dépôt maximale:
50.80%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
4.49
Longs trades:
92 (54.76%)
Courts trades:
76 (45.24%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
62.24 USD
Bénéfice moyen:
149.57 USD
Perte moyenne:
-461.73 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 622.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 622.33 USD (2)
Croissance mensuelle:
13.06%
Prévision annuelle:
158.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.80 USD
Maximal:
2 330.93 USD (11.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.68% (2 330.93 USD)
Par fonds propres:
4.86% (969.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 67
EURUSD 53
USDJPY 48
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 7.1K
EURUSD 2.8K
USDJPY 523
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.4K
EURUSD 938
USDJPY 436
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +660.60 USD
Pire transaction: -1 021 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5 341.77 USD
Perte consécutive maximale: -1 622.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 168
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/jnTIO

Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.