Trades:
168
Bénéfice trades:
144 (85.71%)
Perte trades:
24 (14.29%)
Meilleure transaction:
660.60 USD
Pire transaction:
-1 021.44 USD
Bénéfice brut:
21 538.38 USD (7 656 pips)
Perte brute:
-11 081.60 USD (3 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (5 341.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 341.77 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
1.44%
Charge de dépôt maximale:
50.80%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
4.49
Longs trades:
92 (54.76%)
Courts trades:
76 (45.24%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
62.24 USD
Bénéfice moyen:
149.57 USD
Perte moyenne:
-461.73 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 622.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 622.33 USD (2)
Croissance mensuelle:
13.06%
Prévision annuelle:
158.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.80 USD
Maximal:
2 330.93 USD (11.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.68% (2 330.93 USD)
Par fonds propres:
4.86% (969.57 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|67
|EURUSD
|53
|USDJPY
|48
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|7.1K
|EURUSD
|2.8K
|USDJPY
|523
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|938
|USDJPY
|436
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 168
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation.
Best broker: https://shorturl.at/jnTIO
Aucun avis
