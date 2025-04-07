- Büyüme
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
64 (65.97%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (34.02%)
En iyi işlem:
4.76 USD
En kötü işlem:
-11.54 USD
Brüt kâr:
123.68 USD (17 874 pips)
Brüt zarar:
-79.87 USD (10 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (24.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.65 USD (10)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
58.23%
Maks. mevduat yükü:
7.81%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
42 (43.30%)
Satış işlemleri:
55 (56.70%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-2.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-31.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.10 USD (5)
Aylık büyüme:
-13.89%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.48 USD
Maksimum:
33.69 USD (19.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.56% (33.69 USD)
Varlığa göre:
35.82% (35.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +4.76 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +24.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 251
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 55
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live25
|1.59 × 163
|
ICMarketsSC-Live23
|1.82 × 492
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|3.00 × 1
|
FBS-Real-10
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|3.86 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|4.00 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|5.50 × 4
|
Exness-Real
|6.00 × 1
|
XMTrading-Real 252
|9.17 × 6
|
ZeroMarkets-Live-1
|9.22 × 9
|
FBS-Real-2
|12.76 × 17
|
FxPro.com-Real07
|13.17 × 12
stable income. average annual growth is 30%
