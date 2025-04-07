- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
64 (65.97%)
Loss Trade:
33 (34.02%)
Best Trade:
4.76 USD
Worst Trade:
-11.54 USD
Profitto lordo:
123.68 USD (17 874 pips)
Perdita lorda:
-79.87 USD (10 242 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (24.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.65 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
58.23%
Massimo carico di deposito:
7.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.30
Long Trade:
42 (43.30%)
Short Trade:
55 (56.70%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
1.93 USD
Perdita media:
-2.42 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-31.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.10 USD (5)
Crescita mensile:
-13.89%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.48 USD
Massimale:
33.69 USD (19.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.56% (33.69 USD)
Per equità:
35.82% (35.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|7.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.76 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +24.65 USD
Massima perdita consecutiva: -31.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 251
|
ICMarketsSC-Live04
|1.15 × 55
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live25
|1.59 × 163
|
ICMarketsSC-Live23
|1.82 × 492
|
FBS-Real-7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|3.00 × 1
|
FBS-Real-10
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|3.86 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|4.00 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|5.50 × 4
|
Exness-Real
|6.00 × 1
|
XMTrading-Real 252
|9.17 × 6
|
ZeroMarkets-Live-1
|9.22 × 9
|
FBS-Real-2
|12.76 × 17
|
FxPro.com-Real07
|13.17 × 12
stable income. average annual growth is 30%
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
44%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
25
100%
97
65%
58%
1.54
0.45
USD
USD
36%
1:500