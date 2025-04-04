- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
29 (51.78%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (48.21%)
En iyi işlem:
2.92 EUR
En kötü işlem:
-1.98 EUR
Brüt kâr:
38.16 EUR (6 626 pips)
Brüt zarar:
-33.82 EUR (5 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.89 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
7.00 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
8.96%
Maks. mevduat yükü:
6.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.46
Alış işlemleri:
19 (33.93%)
Satış işlemleri:
37 (66.07%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.08 EUR
Ortalama kâr:
1.32 EUR
Ortalama zarar:
-1.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-7.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7.49 EUR (8)
Aylık büyüme:
-0.64%
Yıllık tahmin:
-7.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.42 EUR
Maksimum:
9.48 EUR (1.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.47% (7.42 EUR)
Varlığa göre:
0.36% (1.82 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.92 EUR
En kötü işlem: -2 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +6.89 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7.49 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live06
|0.30 × 23
|
Darwinex-Live
|0.33 × 24
|
ATCBrokers-US Live
|0.33 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 16
|
Pepperstone-EDGE04
|0.67 × 3
|
AxiTrader-US07-Live
|0.75 × 12
|
JFD-Live02
|0.82 × 22
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 4
|
CFHMarkets-Live1
|1.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 8
|
FortFS-Real
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 18
|
XM.COM-Real 7
|1.20 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|1.25 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|1.40 × 15
