Signaux / MetaTrader 4 / EURJPYDW
Rodrigo Arana Garcia

EURJPYDW

Rodrigo Arana Garcia
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
29 (51.78%)
Perte trades:
27 (48.21%)
Meilleure transaction:
2.92 EUR
Pire transaction:
-1.98 EUR
Bénéfice brut:
38.16 EUR (6 626 pips)
Perte brute:
-33.82 EUR (5 513 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6.89 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
7.00 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
8.96%
Charge de dépôt maximale:
6.70%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
19 (33.93%)
Courts trades:
37 (66.07%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.08 EUR
Bénéfice moyen:
1.32 EUR
Perte moyenne:
-1.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-7.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-7.49 EUR (8)
Croissance mensuelle:
-0.64%
Prévision annuelle:
-7.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.42 EUR
Maximal:
9.48 EUR (1.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.47% (7.42 EUR)
Par fonds propres:
0.36% (1.82 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.92 EUR
Pire transaction: -2 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +6.89 EUR
Perte consécutive maximale: -7.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.13 × 15
ICMarkets-Live06
0.30 × 23
Darwinex-Live
0.33 × 24
ATCBrokers-US Live
0.33 × 3
GlobalPrime-Live
0.40 × 5
ICMarkets-Live04
0.50 × 16
Pepperstone-EDGE04
0.67 × 3
AxiTrader-US07-Live
0.75 × 12
JFD-Live02
0.82 × 22
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 4
CFHMarkets-Live1
1.00 × 4
AxioryAsia-02Live
1.00 × 8
FortFS-Real
1.00 × 2
MYFX-US01-Live
1.00 × 5
FusionMarkets-Demo
1.00 × 18
XM.COM-Real 7
1.20 × 5
FXPRIMUS-Live-3
1.25 × 4
Pepperstone-Edge04
1.40 × 15
Aucun avis
2025.09.24 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 04:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 04:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 06:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 17:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 01:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 00:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.37% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 16:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 19:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 06:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 06:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.