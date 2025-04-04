Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge09 0.00 × 3 ICMarkets-Live17 0.00 × 2 Pepperstone-Edge11 0.00 × 3 ICMarkets-Live09 0.13 × 15 ICMarkets-Live06 0.30 × 23 Darwinex-Live 0.33 × 24 ATCBrokers-US Live 0.33 × 3 GlobalPrime-Live 0.40 × 5 ICMarkets-Live04 0.50 × 16 Pepperstone-EDGE04 0.67 × 3 AxiTrader-US07-Live 0.75 × 12 JFD-Live02 0.82 × 22 FXOpen-ECN Live Server 1.00 × 4 CFHMarkets-Live1 1.00 × 4 AxioryAsia-02Live 1.00 × 8 FortFS-Real 1.00 × 2 MYFX-US01-Live 1.00 × 5 FusionMarkets-Demo 1.00 × 18 XM.COM-Real 7 1.20 × 5 FXPRIMUS-Live-3 1.25 × 4 Pepperstone-Edge04 1.40 × 15 86 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou