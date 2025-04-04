- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
29 (51.78%)
Loss Trade:
27 (48.21%)
Best Trade:
2.92 EUR
Worst Trade:
-1.98 EUR
Profitto lordo:
38.16 EUR (6 626 pips)
Perdita lorda:
-33.82 EUR (5 513 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (6.89 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.00 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
8.96%
Massimo carico di deposito:
6.70%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.46
Long Trade:
19 (33.93%)
Short Trade:
37 (66.07%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.08 EUR
Profitto medio:
1.32 EUR
Perdita media:
-1.25 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-7.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7.49 EUR (8)
Crescita mensile:
-0.64%
Previsione annuale:
-7.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.42 EUR
Massimale:
9.48 EUR (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.47% (7.42 EUR)
Per equità:
0.36% (1.82 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.92 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +6.89 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.49 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live06
|0.30 × 23
|
Darwinex-Live
|0.33 × 24
|
ATCBrokers-US Live
|0.33 × 3
|
GlobalPrime-Live
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 16
|
Pepperstone-EDGE04
|0.67 × 3
|
AxiTrader-US07-Live
|0.75 × 12
|
JFD-Live02
|0.82 × 22
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 4
|
CFHMarkets-Live1
|1.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.00 × 8
|
FortFS-Real
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.00 × 5
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 18
|
XM.COM-Real 7
|1.20 × 5
|
FXPRIMUS-Live-3
|1.25 × 4
|
Pepperstone-Edge04
|1.40 × 15
