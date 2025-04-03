- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
707
Kârla kapanan işlemler:
527 (74.54%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (25.46%)
En iyi işlem:
5.06 GBP
En kötü işlem:
-101.35 GBP
Brüt kâr:
594.33 GBP (55 211 pips)
Brüt zarar:
-961.72 GBP (57 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (15.49 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
18.89 GBP (14)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
86.88%
Maks. mevduat yükü:
147.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
322 (45.54%)
Satış işlemleri:
385 (54.46%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-0.52 GBP
Ortalama kâr:
1.13 GBP
Ortalama zarar:
-5.34 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-47.90 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-338.23 GBP (5)
Aylık büyüme:
4.43%
Yıllık tahmin:
55.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
415.55 GBP
Maksimum:
426.31 GBP (83.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.51% (426.31 GBP)
Varlığa göre:
40.36% (407.93 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD.r
|316
|AUDCAD.r
|119
|NZDCAD.r
|115
|EURUSD.r
|81
|AUDNZD.r
|73
|USDCHF.r
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD.r
|35
|AUDCAD.r
|-411
|NZDCAD.r
|22
|EURUSD.r
|-164
|AUDNZD.r
|42
|USDCHF.r
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD.r
|4K
|AUDCAD.r
|-9.6K
|NZDCAD.r
|3.9K
|EURUSD.r
|-5.9K
|AUDNZD.r
|5.1K
|USDCHF.r
|156
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.06 GBP
En kötü işlem: -101 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +15.49 GBP
Maksimum ardışık zarar: -47.90 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Edge10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Pepperstone 1 GBP
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
USD
313
GBP
GBP
26
99%
707
74%
87%
0.61
-0.52
GBP
GBP
75%
1:30