Paul Robert Fowler

PaulFowlerHyp1

Paul Robert Fowler
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
PepperstoneUK-Edge10
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
707
Kârla kapanan işlemler:
527 (74.54%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (25.46%)
En iyi işlem:
5.06 GBP
En kötü işlem:
-101.35 GBP
Brüt kâr:
594.33 GBP (55 211 pips)
Brüt zarar:
-961.72 GBP (57 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (15.49 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
18.89 GBP (14)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
86.88%
Maks. mevduat yükü:
147.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
322 (45.54%)
Satış işlemleri:
385 (54.46%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-0.52 GBP
Ortalama kâr:
1.13 GBP
Ortalama zarar:
-5.34 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-47.90 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-338.23 GBP (5)
Aylık büyüme:
4.43%
Yıllık tahmin:
55.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
415.55 GBP
Maksimum:
426.31 GBP (83.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.51% (426.31 GBP)
Varlığa göre:
40.36% (407.93 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD.r 316
AUDCAD.r 119
NZDCAD.r 115
EURUSD.r 81
AUDNZD.r 73
USDCHF.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD.r 35
AUDCAD.r -411
NZDCAD.r 22
EURUSD.r -164
AUDNZD.r 42
USDCHF.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD.r 4K
AUDCAD.r -9.6K
NZDCAD.r 3.9K
EURUSD.r -5.9K
AUDNZD.r 5.1K
USDCHF.r 156
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.06 GBP
En kötü işlem: -101 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +15.49 GBP
Maksimum ardışık zarar: -47.90 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Edge10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Pepperstone 1 GBP
İnceleme yok
2025.06.09 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 10:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 05:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.14 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.07 00:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.03 16:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
