Paul Robert Fowler

PaulFowlerHyp1

Paul Robert Fowler
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -70%
PepperstoneUK-Edge10
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
707
Profit Trade:
527 (74.54%)
Loss Trade:
180 (25.46%)
Best Trade:
5.06 GBP
Worst Trade:
-101.35 GBP
Profitto lordo:
594.33 GBP (55 211 pips)
Perdita lorda:
-961.72 GBP (57 549 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (15.49 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
18.89 GBP (14)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
86.88%
Massimo carico di deposito:
147.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
322 (45.54%)
Short Trade:
385 (54.46%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-0.52 GBP
Profitto medio:
1.13 GBP
Perdita media:
-5.34 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-47.90 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-338.23 GBP (5)
Crescita mensile:
4.61%
Previsione annuale:
55.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
415.55 GBP
Massimale:
426.31 GBP (83.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.51% (426.31 GBP)
Per equità:
40.36% (407.93 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.r 316
AUDCAD.r 119
NZDCAD.r 115
EURUSD.r 81
AUDNZD.r 73
USDCHF.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.r 35
AUDCAD.r -411
NZDCAD.r 22
EURUSD.r -164
AUDNZD.r 42
USDCHF.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.r 4K
AUDCAD.r -9.6K
NZDCAD.r 3.9K
EURUSD.r -5.9K
AUDNZD.r 5.1K
USDCHF.r 156
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.06 GBP
Worst Trade: -101 GBP
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +15.49 GBP
Massima perdita consecutiva: -47.90 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Edge10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Pepperstone 1 GBP
Non ci sono recensioni
2025.06.09 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 10:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 05:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.14 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.07 00:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.03 16:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PaulFowlerHyp1
30USD al mese
-70%
0
0
USD
313
GBP
26
99%
707
74%
87%
0.61
-0.52
GBP
75%
1:30
