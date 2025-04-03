- Crescita
Trade:
707
Profit Trade:
527 (74.54%)
Loss Trade:
180 (25.46%)
Best Trade:
5.06 GBP
Worst Trade:
-101.35 GBP
Profitto lordo:
594.33 GBP (55 211 pips)
Perdita lorda:
-961.72 GBP (57 549 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (15.49 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
18.89 GBP (14)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
86.88%
Massimo carico di deposito:
147.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
322 (45.54%)
Short Trade:
385 (54.46%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-0.52 GBP
Profitto medio:
1.13 GBP
Perdita media:
-5.34 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-47.90 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-338.23 GBP (5)
Crescita mensile:
4.61%
Previsione annuale:
55.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
415.55 GBP
Massimale:
426.31 GBP (83.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.51% (426.31 GBP)
Per equità:
40.36% (407.93 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.r
|316
|AUDCAD.r
|119
|NZDCAD.r
|115
|EURUSD.r
|81
|AUDNZD.r
|73
|USDCHF.r
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.r
|35
|AUDCAD.r
|-411
|NZDCAD.r
|22
|EURUSD.r
|-164
|AUDNZD.r
|42
|USDCHF.r
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.r
|4K
|AUDCAD.r
|-9.6K
|NZDCAD.r
|3.9K
|EURUSD.r
|-5.9K
|AUDNZD.r
|5.1K
|USDCHF.r
|156
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Edge10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Pepperstone 1 GBP
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
313
GBP
GBP
26
99%
707
74%
87%
0.61
-0.52
GBP
GBP
75%
1:30