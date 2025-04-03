SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PaulFowlerHyp1
Paul Robert Fowler

PaulFowlerHyp1

Paul Robert Fowler
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
PepperstoneUK-Edge10
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
707
Bénéfice trades:
527 (74.54%)
Perte trades:
180 (25.46%)
Meilleure transaction:
5.06 GBP
Pire transaction:
-101.35 GBP
Bénéfice brut:
594.33 GBP (55 211 pips)
Perte brute:
-961.72 GBP (57 549 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (15.49 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
18.89 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
86.88%
Charge de dépôt maximale:
147.28%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
322 (45.54%)
Courts trades:
385 (54.46%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-0.52 GBP
Bénéfice moyen:
1.13 GBP
Perte moyenne:
-5.34 GBP
Pertes consécutives maximales:
9 (-47.90 GBP)
Perte consécutive maximale:
-338.23 GBP (5)
Croissance mensuelle:
4.81%
Prévision annuelle:
60.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
415.55 GBP
Maximal:
426.31 GBP (83.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.51% (426.31 GBP)
Par fonds propres:
40.36% (407.93 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD.r 316
AUDCAD.r 119
NZDCAD.r 115
EURUSD.r 81
AUDNZD.r 73
USDCHF.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD.r 35
AUDCAD.r -411
NZDCAD.r 22
EURUSD.r -164
AUDNZD.r 42
USDCHF.r 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD.r 4K
AUDCAD.r -9.6K
NZDCAD.r 3.9K
EURUSD.r -5.9K
AUDNZD.r 5.1K
USDCHF.r 156
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.06 GBP
Pire transaction: -101 GBP
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +15.49 GBP
Perte consécutive maximale: -47.90 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Edge10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Pepperstone 1 GBP
Aucun avis
2025.06.09 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.21 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 10:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 05:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 11:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.14 10:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.07 00:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 16:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.03 16:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

